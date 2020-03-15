С 20 по 29 марта в Заречном пройдет декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В эти дни школьники, сотрудники предприятий и организаций, другие жители смогут сдать нормативы ГТО, сообщает портал «Заречье сегодня».
Помимо этого, в городе пройдут акция «Лицо ГТО», фестиваль брейк-данса, конкурсы граффити, видеороликов и статей.
«Стать участником конкурсов может каждый. Тема материалов должна быть напрямую связана с комплексом ГТО и мотивировать к здоровому образу жизни», - добавляет портал.
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