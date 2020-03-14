Сетевое издание|18+|Суббота|14 мар 2020|17:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
  85.71  |  $  77.24

Общество | В Пензенской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

14.03.2020|15:49
Печать

В понедельник, 16 марта, в Пензенской области стартует всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Акция давно стала традиционной. Во время ее проведения граждане сообщают по телефону доверия о подозрительных гражданах и квартирах, помогая сотрудникам полиции в борьбе против наркоторговцев.

Так, в 2019 году на улице Медицинской в Пензе сотрудники полиции закрыли притон. Бдительные горожане помогли разоблачить и целую группу гастролеров, делавших закладки с наркотиками на улице Мира.

В этом году первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» продлится по 27 марта включительно. Жителям региона предлагается информировать полицию о фактах торговли наркотиками или их употребления по телефону горячей линии 8 (8412) 59-10-10.

«Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|14.03.2020 16:29|

Фунфурики ещё запретить,тоже дуреют от них.

Гость|14.03.2020 16:33|

Проведите операцию в цыганских посёлках.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте