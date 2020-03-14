14.03.2020 | 15:49

В понедельник, 16 марта, в Пензенской области стартует всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Акция давно стала традиционной. Во время ее проведения граждане сообщают по телефону доверия о подозрительных гражданах и квартирах, помогая сотрудникам полиции в борьбе против наркоторговцев.

Так, в 2019 году на улице Медицинской в Пензе сотрудники полиции закрыли притон. Бдительные горожане помогли разоблачить и целую группу гастролеров, делавших закладки с наркотиками на улице Мира.

В этом году первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» продлится по 27 марта включительно. Жителям региона предлагается информировать полицию о фактах торговли наркотиками или их употребления по телефону горячей линии 8 (8412) 59-10-10.

«Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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