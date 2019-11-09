09.11.2019 | 14:19

В понедельник, 11 ноября, в Пензенской области стартует второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Первый этап прошел с 11 по 22 марта. Полицейские пояснили, как можно распознать наркопритон. Характерные признаки - посещение дома или квартиры посторонними лицами в неадекватном состоянии, запахи ацетона и бензина, а также наличие использованных шприцев рядом с жилищем.

Пензенцы сообщали по телефону доверия о подозрительных гражданах и квартирах, помогая сотрудникам полиции в борьбе против наркоторговцев.

Так, на улице Медицинской в Пензе сотрудники полиции закрыли притон. Бдительные горожане помогли разоблачить и целую группу гастролеров, делавших закладки с наркотиками на улице Мира.

Второй этап акции продлится до 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, сообщить о незаконном обороте наркотиков можно в УМВД России по Пензенской области по круглосуточному телефону доверия 59-10-10.