14.03.2020 | 14:35

В воскресенье, 15 марта, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень опасности, как и двумя днями раньше. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр.

В Сурском крае ожидаются облачность, небольшой и умеренный дождь, мокрый снег. Такая погода может стать причиной ДТП и ограничений движения транспорта.

Температура воздуха: ночью -3…+2 ºС, днем 0…+5 ºС.

Ветер юго-западный, переходящий в западный. Его скорость составит 7-12 м/с, при порывах - 15-18 м/с. Поэтому существует вероятность повреждения или обрывов линий электропередач.

Спасатели рекомендуют не выходить из зданий без необходимости и не оставлять детей без присмотра. На улице от ветра следует укрываться в подъездах и подземных переходах. За пределами населенного пункта, на дороге или открытой местности - в кювете, яме, овраге или плотно прижавшись к земле.

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