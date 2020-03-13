13.03.2020 | 10:18

В пятницу, 13 марта, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды.

«Днем по всей территории региона ожидается усиление скорости западного ветра с 8-13 до 17-22 м/с при порывах», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на данные гидрометеоцентра.

Также синоптики обещают облачную погоду и небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +5…+10 °С.

Спасатели советуют людям, оказавшимся на улице во время сильного ветра, не приближаться вплотную к стенам домов, так как с крыши может упасть шифер или другой кровельный материал.

Также опасность подстерегает на остановках транспорта, у рекламных щитов, под деревьями, рядом с недостроенными зданиями. Смертельную угрозу представляют линии электропередачи и оборвавшиеся электропровода.

Оптимальным вариантом будет укрыться от порывов ветра в подъезде здания или подземном переходе.

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