13.03.2020 | 08:52

Жителям Кузнецка рассказали, почему из их кранов регулярно течет плохая вода. Брифинг по проблемам водоснабжения провел директор МУП «Водоканал» Валерий Горин.

По его словам, вся вода в Кузнецке добывается из артезианских скважин, содержание железа в ней превышает нормативы примерно в пять раз. При строительстве водозаборов были запланированы станции обезжелезивания, но их не сделали.

Так что от проблем с водой кузнечане страдают уже не один десяток лет.

«Изначально, когда воду добывают, она прозрачная. Но при соприкосновении с воздухом происходит окисление железа, появляются клубки ржавчины», - пояснил Горин.

Чтобы избавиться от ржавчины, воду сливают в резервуар-накопитель. Там происходит окисление. Часть железа остается в резервуарах, часть - оседает на водопроводных трубах.

«Когда нет аварийных ситуаций, то вода к жителям попадает практически неплохого качества, скажем так», - уточнил директор МУП.

После аварий, когда участок сети отключают, направляя поток в другом направлении, весь отходит от труб и попадает в воду.

«Иногда говорят, что вода идет черная, как мазут. Это гидроокись трехвалентного железа. Это то, что на стенках откладывается. Оно срывается и идет к жителям. Вот поэтому такого качества вода», - резюмировал Горин.

По его словам, трубы забиты осадком на треть. Коммунальщики периодически промывают их, однако эффективно это сделать невозможно.

Кузнечане часто жалуются на качество водопроводной жидкости. Первая в городе станция обезжелезивания была введена в эксплуатацию в 2019 году. После этого качество воды в ряде микрорайонов улучшилось. Вторую станцию должны построить в 2021 году по национальному проекту «Чистая вода». На эти цели должен быть выделен 61 млн руб. Местные власти надеются, что работы можно ускорить и провести в 2020-м.

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