13.03.2020 | 14:05

В четверг, 12 марта, Пензенская епархия разместила на своем официальном сайте заявление Священного Синода, сделанное 11-го числа в связи с распространением коронавируса.

В документе говорится, что перед лицом угрозы заражения опасной инфекцией религиозные учреждения не должны игнорировать профилактические меры, врачебные предписания и подвергать опасности прихожан.

Во всех храмах и монастырях, в том числе расположенных в Пензенской области, рекомендуется чаще дезинфицировать киоты икон, к которым прикладываются верующие, и использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия.

«В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со Священноначалием применены дополнительные профилактические меры», - цитирует документ Пензенская епархия.

Кроме того, всех священнослужителей и мирян призвали усиленно молиться о преодолении болезни и даровании сил борющимся с ней врачам.

По последним данным «Ленты.ру», в мире зарегистрировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,9 тысячи из них - в Китае. Жертвами инфекции стали 4 728 человек, больше 69 тысяч излечились.

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