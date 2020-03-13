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Общество | В пензенских храмах будут чаще дезинфицировать киоты икон

13.03.2020|14:05
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В четверг, 12 марта, Пензенская епархия разместила на своем официальном сайте заявление Священного Синода, сделанное 11-го числа в связи с распространением коронавируса.

В документе говорится, что перед лицом угрозы заражения опасной инфекцией религиозные учреждения не должны игнорировать профилактические меры, врачебные предписания и подвергать опасности прихожан.

Во всех храмах и монастырях, в том числе расположенных в Пензенской области, рекомендуется чаще дезинфицировать киоты икон, к которым прикладываются верующие, и использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия.

«В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со Священноначалием применены дополнительные профилактические меры», - цитирует документ Пензенская епархия.

Кроме того, всех священнослужителей и мирян призвали усиленно молиться о преодолении болезни и даровании сил борющимся с ней врачам.

По последним данным «Ленты.ру», в мире зарегистрировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,9 тысячи из них - в Китае. Жертвами инфекции стали 4 728 человек, больше 69 тысяч излечились.

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Гость|13.03.2020 14:20|

Как там в кине:"В чём сила брат?", воистину, знание-сила!

Гость|13.03.2020 14:23|

то есть жрецы подтвердили, что бога нет!

Гость|13.03.2020 14:23|

А зачем? Вы же мощепоклонники, с пеной у рта, верещите, что в торговых точках секты РПЦ, никакой заразы нет.

Гость|13.03.2020 14:27|

Не уж то молитвы не помогают.Не надо примять научные методы,пусть молитвами лечатся.

Гость|13.03.2020 14:27|

penzainform.ru писал(a):

Во всех храмах и монастырях ... рекомендуется чаще дезинфицировать киоты икон
Не есть ли это признак неверия?

Гость|13.03.2020 14:30|

Вспышка в Южной Корее началась с того, что заболевший в Китае члем местной околохристианской секты, вернувшись домой организовал массовое (на несколько тысяч человек) богослужение... Как результат - высокоразвитая Южная Корея некоторое время занимала почетное второе место по распространению коронавируса, пока ее не обогнали просвещенные южные европейцы.

Гость|13.03.2020 14:32|

А кагор из одной ложки тысячам,нормально?

Гость|13.03.2020 14:47|

Народ мрёт вагонами, а они слюни друг за другом целуют. Заведите персональную икону дома и её лобызайте, добровольные переносчики смертельных болезней.

Гость|13.03.2020 14:47|

penzainform.ru писал(a):

В документе говорится, что перед лицом угрозы заражения опасной инфекцией религиозные учреждения не должны игнорировать профилактические меры, врачебные предписания и подвергать опасности прихожан.
Тупо расписались,что вся их деятельность шарлатанство.

Гость|13.03.2020 14:49|

penzainform.ru писал(a):

Во всех храмах и монастырях, в том числе расположенных в Пензенской области, рекомендуется чаще дезинфицировать киоты икон, к которым прикладываются верующие, и использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия.
Что, бог уже не всесилен? А, как же молитвы которые дезинфицируют воду?

Гость|13.03.2020 14:51|

Гость писал(a):

А кагор из одной ложки тысячам,нормально?
Так тож Кагор, дело то святое, не путайте его с какими то деревянными окладами.

Гость|13.03.2020 14:55|

Изобретение многоразовая туалетная бумага.

Гость|13.03.2020 14:58|

Я не понила, иконы что не работают?

Гость|13.03.2020 15:09|

Гость писал(a):

А кагор из одной ложки тысячам,нормально?
И в довесок открытую форму туберкулёза? "коронный" может и не дойдёт,а вот тубик реальная угроза. Хотя и здесь выгода,больной будет больше молиться пока не помрёт,а это свечки ,иконки и прочее. Всё приносит деньги.

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