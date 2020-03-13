13.03.2020 | 13:04

Город Спутник - молодой район, но уже сегодня в нем есть не только красивые дома, уютные дворы, места для отдыха и спорта, но и столь необходимая для жизни социальная инфраструктура: детские сады, школа, поликлиника, почта, бассейн, магазины.

И совсем скоро таких объектов станет больше: «Термодом» строит детскую поликлинику, спроектирована и вторая школа на 2 425 мест. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев решил лично проверить ход работ и посетил Спутник.

«Детей у нас очень много. В этом году ожидается порядка 20 первых классов, поэтому поликлиника нужна. В этом году мы приступили к строительству, и я уверен, что в этом же году мы ее сдадим», - рассказал генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

В состав делегации, приехавшей в Спутник с губернатором, вошли министр здравоохранения области Александр Никишин и министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

Александр Гришаев оценил темпы работ по возведению поликлиники.

«Работают и в выходные дни, и с продленкой. Думаю, к середине мая уже будет коробка, чтобы начать отделочные работы. К 1 декабря мы должны ввести объект вместе с благоустройством, медицинским оборудованием», - пояснил он.

Александр Никишин подчеркнул, что такие проекты очень важны. «Это большое благо для населения микрорайона», - отметил он.

Кроме поликлиники и школы, в Спутнике в ближайшие годы будут построены два детских сада на 120 мест каждый и еще один - на 400 мест. Таким образом, в одном квартале появится большой комплекс социальных объектов, расположенных рядом друг с другом, чтобы жизнь детей была интересной, безопасной и комфортной.