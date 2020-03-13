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Общество | Двухэтажный поезд «Сура» опоздал в Пензу почти на три часа

13.03.2020|17:57
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Почти на три часа больше провели в железнодорожной «Суре» пассажиры - состав выбился из привычного ритма и не по расписанию прибыл в Пензу. Это опоздание фирменного поезда для некоторых обернулось неприятностями: кто-то не успел на деловую встречу, на работу.

«Среди пассажиров были те, которые опаздывали на похороны, но их отправляли на такси. Какие-то проблемы возникали. Если бы мы приехали именно впритык, у нас тоже были бы сильные проблемы», - рассказала жительница г. Жуковского Зинаида (Московская область).

Женщина включена в состав команды, которая будет выступать в Пензе на чемпионате России по легкой атлетике. По ее словам, если бы в пятницу уже пришлось выходить на дистанцию, то, вероятно, и спортсмены нервничали бы из-за опоздания поезда.

«Мы особо причины не выясняли. Приносили извинения, сказали: какие-то технические неполадки с составом произошли ночью. Возможно, кому-то это действительно настроение подпортило», - отметила жительница г. Жуковского Елена (Московская область).

Двухэтажная «Сура» начала курсировать между Пензой и Москвой с 8 декабря 2019-го. Многие шутили, что по ней можно часы сверять: пунктуальная и быстрая.

Но утром 13 марта встречающим пришлось ждать и ждать. В 7:53 скорый так и не появился, прибыв на 1-й путь лишь после 10:00.

Представители Куйбышевской железной дороги приносят извинения пассажирам и поясняют, что выбило из привычной колеи фирменный поезд.

«На перегоне Шелохово - Шилово Московской железной дороги по техническим причинам произошла остановка пассажирского поезда дальнего следования № 5251 следования Москва - Пенза. После вспомогательной помощи локомотива поезд продолжил следование, опоздал на станцию Пенза-I на 2 часа 58 минут», - пояснила пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги по Пензенскому региону Валерия Митякина.

«Очень удивила цена компенсации - 3% стоимости билета. 30 рублей - это что вообще?» - выразила недоумение жительница г. Пензы Екатерина.

Справку об опоздании поезда пассажиры могли получить на вокзале.

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Гость|13.03.2020 18:42|

penzainform.ru писал(a):

«Очень удивила цена компенсации - 3% стоимости билета. 30 рублей - это что вообще?» - выразила недоумение жительница г. Пензы Екатерина.
Это насмешка и издевательство...

Гость|13.03.2020 18:53|

На презентацию пригнали состав выпуска 2019 года ,новенький и больше его ни кто не видел после 1 рейса туда,а потом стала ходить солянка 2010 -2013 г.в. ,т.е. 2 этажки первых серий так что не удивительно ,и вообще за фейковые новости могут и привлечь к ответственности ,т.к. заголовок вводит в заблуждение пассажиров ,на оф. сайте РЖД поезд 052М называется просто "ДВУХЭТАЖНЫЙ" ,он более не является фирменным поездом "Сура"!!!!!!

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