В Пензе временно изменили схему маршрута № 27

13.08.2025 | 09:16

С 8:00 среды, 13 августа, временно изменилась схема маршрута № 27 (Мясокомбинат - ТЦ «Мега Пенза»).

Микроавтобусы в обратном направлении с ул. Циолковского едут по ул. Ударной - Гагарина - проезду Байдукова и далее по маршруту, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Схема изменена до 14:00 четверга, 14 августа. К этому времени должны закончиться дорожные работы, которые проводят тепловики в районе дома № 1а на ул. Леонова.

В другие маршруты изменения не вносились, они проследуют по ул. Леонова.

«В связи с временным ограничением движения по одной полосе проезжей части возможны задержки в работе общественного транспорта», - предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».