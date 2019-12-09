09.12.2019 | 18:28

Первая ласточка из Пензы. В дебютный рейс в столицу готовилась отправиться обновленная, двухэтажная «Сура».

«Преимущество в емкости - мы предоставляем дополнительно 266 мест к предыдущему исполнению поезда «Сура» в одноэтажном исполнении. Плюс это современный подвижной состав, эти вагоны ни разу не выходили на линию, это поставка 2019 года. И вместе с новым подвижным составом, с новыми вагонами мы улучшили расписание: с 8 декабря этот поезд идет на полчаса быстрее», - сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов.

Внутри библиотека для детей, где книги выдают проводники бесплатно. Также через Wi-Fi пассажиры могут воспользоваться интернетом и информационно-развлекательным сервисом - порталом «Попутчик», в котором собраны музыка, фильмы, книги. В новых вагонах есть помещения для того, чтобы самому помыться и белье погладить. Имеется даже бар, ассортимент которого оценил губернатор.

«Важно, чтобы алкогольная продукция и продукция в вагоне-ресторане была пензенского производителя - самая вкусная!» - подчеркнул он.

На улице людей развлекали артисты.

«Необычно выглядит, конечно. Думаю, что очень уютно будет, особенно если купе закрытое. Необычно, внушает доверие», - отметила девушка.

По словам железнодорожников, первый рейс в Москву обновленной «Суры» отправился заполненным на 95%.

Путь до Москвы - 10 часов 18 минут, а обратно - 10 часов 55 минут.