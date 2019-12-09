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Общество | Из Пензы в Москву отправился двухэтажный поезд «Сура»

09.12.2019|18:28
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Первая ласточка из Пензы. В дебютный рейс в столицу готовилась отправиться обновленная, двухэтажная «Сура».

«Преимущество в емкости - мы предоставляем дополнительно 266 мест к предыдущему исполнению поезда «Сура» в одноэтажном исполнении. Плюс это современный подвижной состав, эти вагоны ни разу не выходили на линию, это поставка 2019 года. И вместе с новым подвижным составом, с новыми вагонами мы улучшили расписание: с 8 декабря этот поезд идет на полчаса быстрее», - сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов.

Внутри библиотека для детей, где книги выдают проводники бесплатно. Также через Wi-Fi пассажиры могут воспользоваться интернетом и информационно-развлекательным сервисом - порталом «Попутчик», в котором собраны музыка, фильмы, книги. В новых вагонах есть помещения для того, чтобы самому помыться и белье погладить. Имеется даже бар, ассортимент которого оценил губернатор.

«Важно, чтобы алкогольная продукция и продукция в вагоне-ресторане была пензенского производителя - самая вкусная!» - подчеркнул он.

На улице людей развлекали артисты.

«Необычно выглядит, конечно. Думаю, что очень уютно будет, особенно если купе закрытое. Необычно, внушает доверие», - отметила девушка.

По словам железнодорожников, первый рейс в Москву обновленной «Суры» отправился заполненным на 95%.

Путь до Москвы - 10 часов 18 минут, а обратно - 10 часов 55 минут.

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Гость|09.12.2019 18:43|

Он что хватанул харя красная

Гость|09.12.2019 18:45|

Гость писал(a):

Он что хватанул харя красная
от волнения.не каждый день поезд в 2 этажа в москву отходит.

Гость|09.12.2019 18:51|

penzainform.ru писал(a):

«Преимущество в емкости - мы предоставляем дополнительно 266 мест к предыдущему исполнению поезда «Сура»
Это в первую очередь означает, что цена билета должна стать ниже!

Гость|09.12.2019 18:53|

Ниже в РФ становятся только реальные доходы населения.

Гость|09.12.2019 18:53|

penzainform.ru писал(a):

В дебютный рейс в столицу готовилась отправиться обновленная, двухэтажная «Сура».
А где сура? На вид обычный безликий пассажирский состав РЖД. Только двухэтажный. Ни единого намёка на суру.

Гость|09.12.2019 18:55|

Добрый день !

Пензенской области нужен хороший комфортный поезд. Мы гордились "Сурой". Это был один из лучших фирменных поездов. Нужно восстановить справедливость вернуть фирменный поезд городу и области. "Сура" должна ходить не по Мордовии, а по Пензенской области /.C плацкартами и СВ. Это не Сура!!!

Подпишите петицию

Или в Яндексе вернуть Суру сейчас уже 43 чел

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Гость|09.12.2019 18:58|

Не ездили добровольно в купе из-за дороговизны,теперь вариантов нет. Не сейчас, а когда люди ездят был плацкарт 2800 стало 3300.

Гость|09.12.2019 18:58|

Белозерцев полежал на верхней полке? Заценил?

Гость|09.12.2019 18:59|

Гость писал(a):

Добрый день !

Пензенской области нужен хороший комфортный поезд. Мы гордились "Сурой". Это был один из лучших фирменных поездов. Нужно восстановить справедливость вернуть фирменный поезд городу и области. "Сура" должна ходить не по Мордовии, а по Пензенской области /.C плацкартами и СВ. Это не Сура!!!

Выбирают оптимальный маршрут следования поездов а не следуют понятиям.

Гость|09.12.2019 19:01|

Там шаман какой то идет до Москвы если он через Пензу пойдет может и довезут его?

Гость|09.12.2019 19:02|

У вас двухэтажка самая дорогая за исключением Адлера. Будете ехать за 4000

Гость|09.12.2019 19:08|

Пенсионерам, инвалидам и ветеранам должны предоставлять скидку 50% на любой железнодорожный билет в России. От местной электрички до поезда Москва-Владивосток. А так дорого. Сами тряситесь в ваших купе и плацкартах. Давайте создадим петицию.

Гость|09.12.2019 19:09|

Так петиция уже есть вбиваешь в Яндекс вернуть Суру

Гость|09.12.2019 19:13|

Гость писал(a):

Так петиция уже есть вбиваешь в Яндекс вернуть Суру
Сура - это, прежде всего дух и фирменность поезда, а не то следует пассажирский состав по территории Пензенской области или Республике Мордовия.

Гость|09.12.2019 19:15|

Гость писал(a):

Или в Яндексе
Не пользуются нормальные данным поисковиком.

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Имя: Гость
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