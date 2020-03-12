12.03.2020 | 11:31

В пензенской школе № 7 в ближайшее время должны отремонтировать спортивный зал. Средства на это обязана выделить администрация города. Такое решение вынес Ленинский районный суд по иску регионального управления Роспотребнадзора.

Проверка, проведенная специалистами управления еще в апреле 2018 года, выявила несоблюдение в спортзале санитарных норм. Было выдано распоряжение об устранении нарушений, но место проведения уроков физкультуры осталось в прежнем виде.

Теперь по решению суда до 1 апреля текущего года на деньги из бюджета города в спортзале должен пройти ремонт с заменой отделки стен и потолка.

«Решение в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе суда.

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