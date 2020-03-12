12.03.2020 | 15:57

Темные времена переживает Пензенский театр юного зрителя. Происходящее там описал почти 50 лет назад герой фильма «Джентльмены удачи»: «Все, кина не будет - электричество кончилось!»

Свет погас в здании ТЮЗа 1 марта. Оказалось, что не выдержал старый кабель, проложенный под землей, прямо под проезжей частью. Но экстренно добраться до него не так просто: дороги разрешено вскрывать только с 1 апреля.

«Мы аварийно от соседнего техникума подключены. То есть бухгалтерия работает, компьютеры работают, зарплаты платятся. Единственное - не можем показывать спектакли, потому что не хватает мощности», - сообщил директор ТЮЗа Александр Минаев.

Из-за отсутствия электричества отменили показ двух постановок и перенесли премьеру спектакля «Стойкий оловянный солдатик», которая была намечена на 7 марта. В тот день зрители с букетами в руках поворачивали назад прямо у дверей театра.

Пока актеры репетируют в малом зале при дневном свете. В большом царит кромешная тьма. Только с фонариком можно разглядеть фрагменты новых декораций. Моральное напряжение в коллективе растет.

Впрочем, руководству театра и актерам дали надежду, что электричество скоро появится.

«Я разговаривал с руководителем ЗАО «Пензгорэлектросеть» Рябининым Владимиром Викторовичем. Он присылает представителя собственника, встречаемся с собственником предприятия торговли, которое рядом расположено, и будет решаться вопрос аварийного временного подключения воздушной системой, которое позволит театру функционировать», - пояснил Александр Минаев.

Возможно, в 2021-м здание ТЮЗа капитально отремонтируют. Но этот год его коллективу предстоит держаться стойко, как оловянным солдатикам.

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