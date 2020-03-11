11.03.2020 | 11:30

612 килограммов рыбы и морепродуктов забраковали сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в 2019 году. В целом было снято с реализации 78 партий товара.

Основными нарушениями стали превышение сроков годности, отступление от нормативов условий хранения, несоответствие требованиям по содержанию глазури, отсутствие маркировки.

Также специалисты исследовали более 600 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов. Из них 13,8% не отвечали требованиям по физико-химическим, 5,1% - по микробиологическим и 10% - по паразитологическим показателям.

«Рекомендуем при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации, целостность упаковки, наличие информации о дате выработки, конечном сроке хранения, а для глазированной продукции - сведений о процентном содержании глазури», - дали советы в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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