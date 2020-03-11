11.03.2020 | 15:28

В лаборатории в здании управления Роспотребнадзора теперь делают пробы на наличие у человека коронавируса.

Раньше их нужно было возить в Нижний Новгород. Соответственно, результат приходилось ждать долго. В Пензу поставили партию специальных тест-систем, которые позволяют ставить диагноз на месте и быстро. Болен пациент коронавирусом или нет, становится ясно уже через несколько часов.

«В данной лаборатории исследуются материалы методом ПЦР от людей, которые прибыли с территорий, где есть заболеваемость коронавирусом, либо с подозрительных территорий, где пока она не отмечена. Тенденция распространения коронавируса сейчас все-таки очень высока», - сообщила биолог лаборатории особо опасных инфекций Анна Константинова.

Результат, полученный в лаборатории, считается предварительным. Если тест окажется положительным, то повторную пробу направят в центр вирусологии и биотехнологии в Новосибирской области. Только там специалисты смогут дать окончательный ответ, заражен человек опасной инфекцией или нет. В Пензе провели уже десятки исследований, и ни одна из проб не была положительной.

Информация о количестве тест-систем, поставленных в Пензу, не разглашается. Специалисты отмечают: всем хватит.

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