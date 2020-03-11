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Общество | Академия «Дамате» для детей открылась в Нижнем Ломове

11.03.2020|13:15
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В Нижнем Ломове начала работу детская академия «Дамате». 60 ребят разного возраста приняли участие в первом занятии.

Академия «Дамате» для детей заработала в Нижнем Ломове Пензенской области, где расположены основные производственные мощности компании по производству и переработке индейки. Занятия будут проходить на постоянной основе в течение трех месяцев на базе 4-й средней школы города. К преподаванию привлечены педагоги из Пензы.

Всего организаторы приняли 65 заявок на участие в обучении. Детей распределили по трем группам в зависимости от возраста и результатов проведенной ранее онлайн-олимпиады «Умник».

Первое занятие состоялось в начале марта, в нем приняли участие 60 человек в возрасте от 6 до 13 лет.

Уроки длительностью 1 час 40 минут проходят в интересной игровой форме с привлечением родителей. За это время дети дважды меняют род деятельности с математической и логической на творческую и креативную.

На стартовом занятии ученики познакомились с основами статистики, изучили многогранники и даже сами сделали их из зубочисток и нута. Они узнали, как задействовать оба полушария мозга, используя и левую, и правую руку, погрузились в теорию вероятности.

Уроки направлены на развитие компетенций сотрудников будущего, среди которых умение решать разноплановые задачи, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, легко находить общий язык с командой.

После завершения очных занятий в Нижнем Ломове лучшие ученики примут участие в «Weekend профессий», который пройдет в мае на базе Пензенского государственного аграрного университета - главного вуза - партнера «Дамате».

«Weekend профессий» будет включать знакомство с инфраструктурой университета и основными направлениями обучения. В мероприятии будут задействованы тьюторы проекта «Новое поколение», которые расскажут о работе в агропромышленном бизнесе. Также ребята посетят Пензу с обзорной экскурсией и получат возможность провести выходные активно-спортивно и узнать много нового.

Проект «Академия «Дамате» начал работу два года назад. Его участниками уже стали более 300 детей из Нижнего Ломова - это 20% от общей численности дочерей и сыновей работников, трудящихся на объектах «Дамате» в данном районе.

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