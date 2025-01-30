Мечта стать веб-дизайнером обошлась пензенцу в сотни тысяч

30.01.2025 | 08:13

50-летний житель Пензы решил пополнить свой багаж знаний и приобрести востребованную специальность веб-дизайнера.

Мужчина разместил объявление о поиске преподавателя. Вскоре в мессенджере откликнулся человек, согласившийся передать ему свое мастерство и обучить навыкам профессии.

Стоимость курсов преподаватель оценил на сумму более 430 тысяч рублей. Пензенец согласился с этими условиями и внес оплату, а через несколько дней наставник перестал выходить на связь.

Несостоявшийся ученик обратился в полицию. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Пензенской области.