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Учеба

Ряд пензенских студентов получит компенсацию за обучение в вузах

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В Пензенской области студентам из многодетных семей будут частично компенсировать плату за обучение в вузах.

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

По его словам, областное министерство образования введет компенсацию в размере не менее 50%

на обучение в организациях высшего профессионального образования для одного из детей многодетной семьи.

Юноши и девушки из многодетных семей уже имеют льготу на получение образования в колледжах.

Эта мера поддержки была введена в 2024 году. Семьям, имеющим 3 и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (23 - если он учится по очной форме) предоставляется компенсация затрат на обучение детей по программам среднего профессионального образования.

Это касается тех случаев, когда дети из многодетных семей получают специальность впервые, по очной форме обучения и на платной основе. Выплата производится в размере фактически понесенных расходов.

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