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Учеба

Путин обозначил 2 способа поддержки работающих студентов

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Судьба работающих студентов стала предметом обсуждения на заседании Совета по науке и образованию, которое в четверг, 6 февраля, провел Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что совмещение учебы и трудовой деятельности сейчас становится нормой и стремление молодых людей самостоятельно встать на ноги заслуживает уважения и поддержки.

«В этой связи - два предложения. Прежде всего считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные форматы обучения, которые - подчеркну - не должны сказываться на основательности, фундаментальности образования, разумеется, не в ущерб качеству», - цитирует Путина kremlin.ru.

Также он назвал необходимым обеспечение возможности поэтапного профессионального образования.

«Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации, при желании - пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования. Такие же возможности должны быть и у выпускников техникумов, колледжей, которые захотят стать инженерами, получить высшее образование в будущем», - подчеркнул Владимир Путин.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, в свою очередь, рассказал о результатах опроса, касавшегося трудоустройства обучающихся.

«Работает только треть студентов, при этом 66%, то есть две трети из них, работают не по профессии. Попросту говоря, вынуждены зарабатывать себе средства», - констатировал он.

Собравшиеся озвучили предложение по исправлению ситуации. Этому могло бы поспособствовать ежегодное увеличение практики оплачиваемой работы по специальности.

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Источник — фото pixabay.com
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