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Учеба

Платный прием в вузах будет вестись по новым правилам

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В российских вузах скорректируют параметры платного приема. Этого потребовал Президент РФ Владимир Путин, выступивший с рядом предложений на заседании Совета по науке и образованию в четверг, 6 февраля.

По его мнению, необходимо разработать новые правила, исключающие чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Обучение по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах недопустимо.

«Сейчас не буду вдаваться [в детали] - это иногда просто некрасиво выглядит, если честно сказать, и очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому», - отметил глава государства.

Прием студентов-платников по новым правилам должен проводиться начиная с 2026 года.

Что касается бюджетных мест, здесь, по мнению Путина, необходимо сформировать новую модель планирования объемов контрольных цифр приема в зависимости от того, в каких кадрах нуждаются ключевые работодатели региона.

«Если вуз или колледж имеет высокие результаты по подготовке трудоустройства, я уже об этом тоже говорил, - готовит кадры по конкретным технологическим направлениям нацпроектов, - бюджетные места должны ему предоставляться в приоритетном порядке, в том числе на основе прямого государственного заказа», - цитирует его kremlin.ru.

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