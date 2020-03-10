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Общество | В Пензе трех сотрудников завода проверяют на наличие коронавируса

10.03.2020|16:57
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Губернатор Иван Белозерцев призвал жителей Пензенской области не рисковать жизнью и временно отказаться от путешествий туда, где зафиксированы случаи заражения смертельным коронавирусом.

«По максимуму ограничить выезды в страны, которые относятся к группе риска», - предложил Иван Белозерцев.

Сурский край выглядит относительно благополучно.

«Случаев подтверждения коронавируса на территории Пензенской области на сегодняшний день нет», - заявил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В ходе оперативного совещания в правительстве области министр здравоохранения региона отметил, что за прошедший период под наблюдением с подозрением на возможное инфицирование коронавирусом находилось 239 пациентов. Из них на карантине остались только те, кто вернулся из стран, отнесенных к группе риска.

«В настоящий момент находятся 10 человек. После двукратного подтверждения отрицательного анализа данные пациенты будут выписаны из лечебных учреждений», - пояснил Александр Никишин.

В центре специализированных видов медицинской помощи находятся трое сотрудников одного из пензенских заводов, которые вернулись из командировки в Иран. Домой они добирались в одном самолете вместе с инфицированным коронавирусом китайцем.

«Признаков заболевания нет, и лабораторные исследования на коронавирус отрицательные. Мы еще раз будем забирать исследования, и в случае отрицательных результатов по истечении 14 дней после перелета они будут выписаны», - сообщила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения области Джамиля Курмаева.

Под наблюдением находятся и 78 человек, контактировавших с лицами, которые могли быть заражены коронавирусом. Эти граждане помещены в домашний карантин, им выписаны больничные листы.

Казалось бы, все меры предосторожности приняты.

«Что у нас все идеально и все граждане, которые прибыли из отпуска из стран, которые относятся к группе риска, что мы никого не пропустили - у меня большие сомнения», - подчеркнул губернатор.

Поэтому вопрос проникновения в регион коронавируса остается открытым.

Одной из мер профилактики опасного заболевания является личная гигиена. Самое элементарное - нужно как можно чаще мыть руки с мылом.

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Гость|10.03.2020 18:51|

penzainform.ru писал(a):

Сурский край выглядит относительно благополучно.
Учитывая то,что здесь полностью уничтожено здравоохранение,пока.

Гость|10.03.2020 18:54|

penzainform.ru писал(a):

По максимуму ограничить выезды в страны, которые относятся к группе риска», - предложил Иван Белозерцев.
И тут же отправил огромную делегацию в Киргизию, граничащую с Китаем

Гость|10.03.2020 18:56|

Капец макарошкам может придти после такой заявы?

Гость|10.03.2020 19:04|

рабочие арматурного завода?

Храмик им не помог?

Гость|10.03.2020 19:06|

Гость писал(a):

отправил огромную делегацию в Киргизию, граничащую с Китаем
Ну, Россия тоже непосредственно граничит с Китаем. Теперь что, и по России не ездить?

Гость|10.03.2020 19:33|

"Как можно чаще мыть руки мылом" ..а чиновникам и журналистам еще и подмываться почаще.

Имя: Гость
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