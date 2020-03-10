10.03.2020 | 16:57

Губернатор Иван Белозерцев призвал жителей Пензенской области не рисковать жизнью и временно отказаться от путешествий туда, где зафиксированы случаи заражения смертельным коронавирусом.

«По максимуму ограничить выезды в страны, которые относятся к группе риска», - предложил Иван Белозерцев.

Сурский край выглядит относительно благополучно.

«Случаев подтверждения коронавируса на территории Пензенской области на сегодняшний день нет», - заявил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В ходе оперативного совещания в правительстве области министр здравоохранения региона отметил, что за прошедший период под наблюдением с подозрением на возможное инфицирование коронавирусом находилось 239 пациентов. Из них на карантине остались только те, кто вернулся из стран, отнесенных к группе риска.

«В настоящий момент находятся 10 человек. После двукратного подтверждения отрицательного анализа данные пациенты будут выписаны из лечебных учреждений», - пояснил Александр Никишин.

В центре специализированных видов медицинской помощи находятся трое сотрудников одного из пензенских заводов, которые вернулись из командировки в Иран. Домой они добирались в одном самолете вместе с инфицированным коронавирусом китайцем.

«Признаков заболевания нет, и лабораторные исследования на коронавирус отрицательные. Мы еще раз будем забирать исследования, и в случае отрицательных результатов по истечении 14 дней после перелета они будут выписаны», - сообщила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения области Джамиля Курмаева.

Под наблюдением находятся и 78 человек, контактировавших с лицами, которые могли быть заражены коронавирусом. Эти граждане помещены в домашний карантин, им выписаны больничные листы.

Казалось бы, все меры предосторожности приняты.

«Что у нас все идеально и все граждане, которые прибыли из отпуска из стран, которые относятся к группе риска, что мы никого не пропустили - у меня большие сомнения», - подчеркнул губернатор.

Поэтому вопрос проникновения в регион коронавируса остается открытым.

Одной из мер профилактики опасного заболевания является личная гигиена. Самое элементарное - нужно как можно чаще мыть руки с мылом.

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