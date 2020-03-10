10.03.2020 | 10:10

Во вторник, 10 марта, на планерке в региональном правительстве обсудили вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. Как доложил начальник управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, особых проблем в возведении новостроек нет, однако строительство одного дома в Пензе отстает от графика на месяц.

«Подрядчики наверстают!» - заверил чиновник. Однако такое положение дел не устроило губернатора Ивана Белозерцева.

«Мы многое делаем в пожарном порядке, а потом предпринимаем героические усилия, чтобы выполнить задачу», - заявил он.

Глава региона напомнил ситуацию с домами в Сурске, непригодными для жилья. По указанию бывшего главы Городищенского района новостройки приняли с нарушением требования положения о признании помещения жилым. Горожане были вынуждены проживать в квартирах с деформированными стенами и полами.

Иван Белозерцев назвал эту ситуацию позором, а также обратил внимание на дефекты жилья, построенного для переселения в пензенском микрорайоне Заря.

«Проектные организации заявляются, не имеющие опыта, и делают проекты на скорую руку. Экспертиза тоже пропускает недостатки. А потом люди страдают. Очень часто по домам, построенным для расселения ветхого жилья, есть проблемы. Подрядчики считают, что их можно делать тяп-ляп, быстрее-быстрее. Надо делать в плановом порядке», - резюмировал глава региона.

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