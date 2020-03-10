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Общество | Губернатор о домах для расселения: Считают, что их можно делать тяп-ляп

10.03.2020|10:10
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Во вторник, 10 марта, на планерке в региональном правительстве обсудили вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. Как доложил начальник управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, особых проблем в возведении новостроек нет, однако строительство одного дома в Пензе отстает от графика на месяц.

«Подрядчики наверстают!» - заверил чиновник. Однако такое положение дел не устроило губернатора Ивана Белозерцева.

«Мы многое делаем в пожарном порядке, а потом предпринимаем героические усилия, чтобы выполнить задачу», - заявил он.

Глава региона напомнил ситуацию с домами в Сурске, непригодными для жилья. По указанию бывшего главы Городищенского района новостройки приняли с нарушением требования положения о признании помещения жилым. Горожане были вынуждены проживать в квартирах с деформированными стенами и полами.

Иван Белозерцев назвал эту ситуацию позором, а также обратил внимание на дефекты жилья, построенного для переселения в пензенском микрорайоне Заря.

«Проектные организации заявляются, не имеющие опыта, и делают проекты на скорую руку. Экспертиза тоже пропускает недостатки. А потом люди страдают. Очень часто по домам, построенным для расселения ветхого жилья, есть проблемы. Подрядчики считают, что их можно делать тяп-ляп, быстрее-быстрее. Надо делать в плановом порядке», - резюмировал глава региона.

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Гость|10.03.2020 10:28|

penzainform.ru писал(a):

«Проектные организации заявляются, не имеющие опыта, и делают проекты на скорую руку. Экспертиза тоже пропускает недостатки. А потом люди страдают. Очень часто по домам, построенным для расселения ветхого жилья, есть проблемы. Подрядчики считают, что их можно делать тяп-ляп, быстрее-быстрее. Надо делать в плановом порядке», - резюмировал глава региона.
Фиксированной цены нет! На торгах сбрасывают по 50-70% с первоначальной цены. Кто будет проектировать и из чего можно построить за такую цену? На чем сэкономить?

Гость|10.03.2020 10:43|

Быстре-быстрее всегда требовал Заказчик, чтоб успеть к "красной" дате.

А качество всегда зависит от цены. Если цена слишком низкая, то и качество соответственно такое же. "Дорого да мило, дешево да гнило". Вот и имеем, то что имеем.

Гость|10.03.2020 10:57|

Знаю про такие вещи как изменения в проекте. Подрядчик руки выкручивает: замени то, замени на это.Попроще да подешевле.

Получается тяп ляп. Ну и незабываем про строительство коттеджика для себя любимого, машина налево , другая направо.

Глядишь и стоит небольшой дворец в три этажа.

Гость|10.03.2020 10:58|

Все они знают что мило и что гнило. Просто на публику играют а втихую свой карман набивают с этих гнилушек

Гость|10.03.2020 11:12|

а виноватых-то нет......

Гость|10.03.2020 11:13|

Вопрос. Дома, построенные "на скорую руку, тяп-ляп" отремонтируют?

Гость|10.03.2020 11:19|

ВИНОВАТЫЕ ПОДАЛИСЬ В БАНКИРЫ...

Гость|10.03.2020 11:50|

Какие мля героические меры? Чиновники героически только руками разводят. В Сурске домов настроили, как сказал человек занимающийся каркасным домостроением, палки гвоздями сколотили. Что героического сделали чиновники? Героически развели руками, или героически предлагают обратится в суд? Так для сведения, может кто не в курсе, услуги юристов денег стоят и не малых. И граждане в Сурске не вынуждены были проживать, а проживают и поныне. И это не позор, это зашквар, в некоторых новых домах в Сурске жильцов может ударить током со всеми вытекающими, в следствии криво сделано системы электроснабжения дома. Вот так вот реально, в одной квартире пробъет фаза на корпус прибора, во всех остальных на корпусах электроприборов появится опасный для жизни потенциал...

Так че там героически то? Х*р героически на все положили? Если здесь есть представители властей, можете считать ниже сказанное официальным заявлением. Система электропитания некоторых их новых домов не безопасна и эксплуатация может привести к электро травме жильцов

Шустер БМ Сурск

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