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Общество | В Кузнецке показатель смертности населения выше среднеобластного

09.03.2020|12:41
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В Кузнецке продолжает повышаться смертность и уменьшаться рождаемость населения. Демографическую ситуацию обсудили на заседании совета во главе с мэром города Сергеем Златогорским.

«В 2019 году умерли 1 168 человек, в предыдущем - 1 156. Начиная с 2015 года рождаемость на тысячу населения снизилась с 12,1 до 8,73. Смертность пять лет назад составляла 13,8 на тысячу населения, в прошлом году составила 14,5, этот показатель выше среднеобластного», - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Чаще всего люди умирают из-за болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. Также кузнечане гибнут от травм, отравлений и при несчастных случаях.

«Как победу врачи отмечают тот факт, что в 2019 году не было случаев младенческой смертности», - добавили в пресс-службе.

Число трудоспособных жителей города за пять лет уменьшилось на 4 927 человек, количество женщин фертильного возраста - на 2 138. В 2019 году в Кузнецке родилось 705 детей, в 2018-м - 790.

«Кузнечане надеются на появление в городе современной диагностики и новейших методов лечения, на пополнение кадрового состава врачами дефицитных специальностей в связи с ожидаемым пуском в эксплуатацию строящегося хирургического корпуса Кузнецкой межрайонной больницы. Кроме того, решается вопрос об открытии Центра амбулаторной онкологической помощи», - пояснили в администрации.

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Гость|09.03.2020 13:13|

Не нужно сгущать краски. Показатели в Кузнецке не хуже областных и российских.

Гость|09.03.2020 13:17|

Эта картина наблюдается во всех регионах страны,кроме Кавказа.

Гость|09.03.2020 13:24|

Гость писал(a):

Не нужно сгущать краски. Показатели в Кузнецке не хуже областных и российских.
Мэр Кузнецка?

Гость|09.03.2020 13:29|

Ура, мы не умрем, пока.

Гость|09.03.2020 13:29|

Гость писал(a):

Эта картина наблюдается во всех регионах страны,кроме Кавказа.
Вот почему так?, на Кавказе тоже люди живут не богато.

И в бедных странах Африки и Б.Востока рождаемость выше.

Как это понимать?

Гость|09.03.2020 13:33|

Европейцы тоже вымирают. Вообще, белая европеоидная раса плохо размножается.

Только в Америке дела получше, т.к там много разных народов и рас намешано, а это всегда хорошо для размножения и качества "человеческого материала", так сказать.

Гость|09.03.2020 13:57|

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ИДЕТ НА УБЫЛЬ, А ЧИСЛЕННОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ЗА 10 ЛЕТ ПОЧТИ УДВОИЛАСЬ!..

Координатор Социальной платформы «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Железняк в ходе III Социального форума России «Социальная солидарность в действии. Человек в центре внимания» заявил:

«Забота о человеке, соблюдение его прав, защита жизни и сохранение здоровья – ключевые обязанности государства, которые записаны в главном законе нашей страны – в Конституции Российской Федерации, - подчеркнул Железняк. - Поэтому необходимо обеспечить каждому члену нашего общества равный доступ к качественным государственным услугам на всех уровнях власти – от федерального до муниципального. Степень государственной защиты и качество обслуживания россиян не должны зависеть от места проживания конкретного человека или уровня его дохода»…

В некоторых региональных структурах творится нечто невообразимое… Расходование бюджетных (внебюджетных) средств не по назначению создали условия для совершения хищений, экономических преступлений.

Например, в ДОТАЦИОННОМ регионе – Пензенской области, в городской больнице Кузнецка куда то "испарились" бюджетных 16,5 млн. рублей. Для г. Кузнецка с нищенским бюджетом, 16,5 млн. рублей огромные деньги!

«Естественно», лиходеи остались безнаказанными. Ущерб бюджету-16,5 млн. рублей налицо, а виноватых нет. Бывает…

Когда как, Д.Медведев "Единую Россию" обозначил партией конкретных дел, дескать партия существует для того, чтобы завоевывать власть в интересах всего народа, " продвинутые" пензенские единороссы занялись "конкретным делом" - в г. Кузнецке (МУБ КЦСОН) ликвидировали...отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов...

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов было создано в целях развития личностных качеств и творческого потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов, помощи в организации их досуга.

С 1 января 2013 года в некоторых регионах страны, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов было перепрофилировано в социально-оздоровительное отделение. А в Пензенской области, глава администрации г. Кузнецка - Сергей Златогорский объявил неэффективным и ликвидировал... отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В нашей стране на 10000 жителей приходится 23 чиновника, а в дотационном регионе - в Пензенской области этот показатель составляет-32, т.е. бюрократов на 39% больше…

Например, в городской администрации Кузнецка в 2003 году трудились - 42 чиновников, в 2009 г. их стало - 62, а в 2013г. количество бюрократов составляет аж... 79 .

На 1 января 2012 года численность населения города оценивалась величиной 87 985 человек.

В период правления «В.Бочкарев и К°» более чем на 11 тысяч сократилось число жителей г. Кузнецка…

Видите как лихо: В г. КУЗНЕЦКЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ИДЕТ НА УБЫЛЬ, А ЧИСЛЕННОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ЗА 10 ЛЕТ ПОЧТИ УДВОИЛАСЬ!..

Если на 11 тысяч сократилось число жителей г. Кузнецка, т.е. народ вымирает, возникает вопрос: за какие такие особые заслуги были присвоены звание «Почетный гражданин города Кузнецка» бывшему главе города Вячеславу Землянскому (он же бывший первый секретарь горкома КПСС) и нынешней - его преемнице Валентине Майоровой (она же бывший комсомольский функционер, с 1986 по 1991 – заместитель председателя горисполкома Кузнецка, с 1991 по 2009гг. первый заместитель Главы администрации города)?..

Ведь положения о Почетном гражданине города Кузнецка п.1.1. гласит:

«… - Звание «Почетный гражданин города Кузнецка» (далее - "Почетный гражданин") является высшей формой признательности жителей города Кузнецка и присваивается за особые заслуги перед городом Кузнецком и его жителями...»

В июле 2012 года еще один областной чиновник - заместитель министра здравоохранения и социального развития Пензенской области Иван Малкин остался не у дел. Сей заштатный чиновник также «приземлился» в г. Кузнецке и стал… заместителем главы администрации Кузнецка, и курировать блок социальных вопросов. «ДИВНО!..»

Сие означает, что г. Кузнецк - ЧИНОВНИЧИЙ ЗАПОВЕДНИК?..

Именно Иван Малкин – «великий реформатор», является одним из инициаторов закрытия отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, и не только...

В бытность заместителя министра здравоохранения и социального развития Пензенской области Ивана Малкина в городской больнице Кузнецка куда-то «испарились» бюджетных 16,5 млн. рублей и в МБУ «Кузнецкий центр социального обслуживания населения» незаконно на бюджетные деньги-около 1 млн. рублей приобрели "подарки" для кузнечан…

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Столярова (бывший комсомольский функционер) – верная соратница В.Бочкарева, ранее в должности заместителя Председателя Правительства Пензенской области, заместителя губернатора курировала вопросы здравоохранения и социального развития, пенсионного обеспечения, культуры, образования, науки, демографической, семейной и молодежной политики, занятости населения региона. Также Е.Столярова руководила рабочей группой по вопросам преодоления кризиса в социальной сфере.

Так вот, среди всего прочего, чиновница - Елена Столярова с 1999 года и по сей день ни разу не посещала МБУ "Кузнецкий центр социального обслуживания населения» (г. Кузнецк ул. Правды 24)!.. Видимо было недосуг…

Расходование бюджетных (внебюджетных) средств не по назначению, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Столярова не заметила вовсе, а когда в г. Кузнецке (МУБ КЦСОН) незаконно ликвидировали отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, даже ухом не повела...

Обратите внимание: именно под лозунгом - «Социальная солидарность в действии. Человек в центре внимания» прошел III Социальный форум России!

А на самом деле, получается, что в Пензенской области не человек в центре внимания, а нахрапистый чиновник!..

ГНАТЬ «ПОГАНОЙ» МЕТЛОЙ НАДО ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ!..

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