09.03.2020 | 12:41

В Кузнецке продолжает повышаться смертность и уменьшаться рождаемость населения. Демографическую ситуацию обсудили на заседании совета во главе с мэром города Сергеем Златогорским.

«В 2019 году умерли 1 168 человек, в предыдущем - 1 156. Начиная с 2015 года рождаемость на тысячу населения снизилась с 12,1 до 8,73. Смертность пять лет назад составляла 13,8 на тысячу населения, в прошлом году составила 14,5, этот показатель выше среднеобластного», - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Чаще всего люди умирают из-за болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. Также кузнечане гибнут от травм, отравлений и при несчастных случаях.

«Как победу врачи отмечают тот факт, что в 2019 году не было случаев младенческой смертности», - добавили в пресс-службе.

Число трудоспособных жителей города за пять лет уменьшилось на 4 927 человек, количество женщин фертильного возраста - на 2 138. В 2019 году в Кузнецке родилось 705 детей, в 2018-м - 790.

«Кузнечане надеются на появление в городе современной диагностики и новейших методов лечения, на пополнение кадрового состава врачами дефицитных специальностей в связи с ожидаемым пуском в эксплуатацию строящегося хирургического корпуса Кузнецкой межрайонной больницы. Кроме того, решается вопрос об открытии Центра амбулаторной онкологической помощи», - пояснили в администрации.

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