08.03.2020 | 14:20

Международный женский день. Вот уже 55 лет как 8 марта в стране объявлено выходным. В России это давно праздник всех, вне зависимости от возраста, представительниц прекрасной половины человечества. Поздравления принимают мамы, бабушки, сестры, жены, дочки, внучки, подруги и коллеги по работе.

«Здоровья, счастья, чтобы было все в жизни хорошо у них, замечательно. Чтобы радовались они», - пожелал один из прохожих.

«Пожелать успехов - в работе и в житье. Чтобы жили нормально, ни в чем вообще не ограничивали себя», - поддержал другой мужчина.

Никто уже и не вспоминает о том, что изначально у 8 Марта был сугубо политический оттенок.

Традиция проведения праздника стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо солидарности именно в этот день.

Также принято считать, что дата была выбрана в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся в 1857 и 1908 годах.

В 2020-м тема праздника 8 Марта, объявленная Организацией Объединенных Наций, - «Я - поколение равенства: реализация прав женщин».

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