07.03.2020 | 17:37

От 50 рублей и выше в зависимости от места произрастания - такова стоимость одной розы или тюльпана. Самый дешевый готовый букет - от 1 000. Это как раз та ситуация, когда бешеный спрос рождает предложение. Пожалуй, столько цветов в продаже бывает только раз в году - перед 8 Марта.

«Я пришел за цветами, моей внучке исполнится 30 лет. Любит красные розы - это любовь», - рассказал житель г. Пензы Юрий Усов.

На протяжении десятилетий Центральный рынок был и остается местом паломничества мужчин. В канун женского дня он превращается в настоящую оранжерею. Количество покупателей увеличивается в разы, продавцов - тоже. Если в обычные дни там цветами торгуют 50 человек, то перед праздником - около 130.

«Нам нравится эта работа и нравится исполнять желания гостей», - отметила продавец цветов Софья Полякова.

А фантазии порой бывают весьма экстравагантными - все зависит от толщины кошелька и мощи воображения.

«Молодой человек дарил своей девушке 333 розочки вперемешку», - сообщила продавец цветов Анна Белова.

«Царица цветов» всегда была самым популярным презентом к 8 Марта. Однако в последние годы конкуренцию ей составляют нежные тюльпаны - не зря же они считаются символами весны.

Кроме выращенных в Пензенской области, в город привозят цветы из Эквадора, Колумбии и других стран. Импортные растения составляют более 90%. А экзотические орхидеи в основном поставляют из Таиланда.

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