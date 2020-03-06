Сетевое издание|18+|Суббота|7 мар 2020|03:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Общество | Зареченцы вымещают негатив на чужих автомобилях

06.03.2020|16:47
Печать

В Заречном автомобили становятся объектами мести или хулиганства. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня», напоминая о подобных инцидентах.

Так, 23 февраля на улице Озерской сгорела «Лада-Приора». Причиной возгорания стал поджог. Заведено уголовное дело.

В декабре 2015 года подросток, проходивший мимо ВАЗ-2101, опустил стекло, плеснул бензин и бросил горящую бумагу. «Копейка» сгорела, а родители поджигателя выплатили ее владельцу 100 тысяч рублей.

В декабря 2018 года нетрезвый зареченец наказал жену: сел за руль ее автомобиля Volkswagen, врезался в дерево, облил машину горючей жидкостью и поджег. Восстановление эксперты оценили в 636 тысяч рублей.

Зареченцы нередко сводят счеты с соседями по парковке тем, что бросают в их машины бутылки, царапают краску, прокалывают шины. Жители домов на улицах Ахунской и Ленина даже установили во дворах видеокамеры, чтобы бороться с хулиганами.

«За умышленное причинение ущерба чужому имуществу путем поджога можно угодить на принудительные работы либо лишиться свободы на 5 лет», - предупреждает портал.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото - срезка с видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|06.03.2020 17:16|

penzainform.ru писал(a):

В декабре 2015 года подросток, проходивший мимо ВАЗ-2101, опустил стекло, плеснул бензин и бросил горящую бумагу. «Копейка» сгорела, а родители поджигателя выплатили ее владельцу 100 тысяч рублей.
Скажите где поставить "копейку" за сто тысяч?

Гость|06.03.2020 17:18|

Эти высоко культурные люди еще обычно в Пензу шакалить ездят.

Гость|06.03.2020 17:37|

не зря их за забором держат

Гость|06.03.2020 17:43|

Заречинские лоси

Гость|06.03.2020 18:15|

Гость писал(a):

Скажите где поставить "копейку" за сто тысяч?
Копейка была АНТИК,практически без пробега.Из Зарика никогда не выезжала даже в Пензюкию.

Гость|06.03.2020 18:36|

Идиоты штоли...

Гость|06.03.2020 18:38|

Подросток молодец. Подарочек родителям сделал на сто штук. "Хороший мальчик!"(с)

Гость|06.03.2020 18:56|

ну что тут сказать, автомобилисты довели уже своим хамством до действий

Гость|06.03.2020 19:19|

Гость писал(a):

В декабре 2015 года подросток, проходивший мимо ВАЗ-2101, опустил стекло, плеснул бензин и бросил горящую бумагу. «Копейка» сгорела, а родители поджигателя выплатили ее владельцу 100 тысяч рублей.

Скажите где поставить "копейку" за сто тысяч?

я сразу штук 10 там выставлю

Гость|06.03.2020 19:21|

Гость писал(a):

Копейка была АНТИК,практически без пробега.Из Зарика никогда не выезжала даже в Пензюкию.
таз-единственная машина,которая ломается,даже стоя в гараже

Гость|06.03.2020 19:36|

Сотка за копейку. Бизнес план прямо)

Гость|06.03.2020 20:15|

Да вы прямо как с луны свалилися )) Откройте авто.ру, выберите ВАЗ-2101, по всей стране, отсортируйте по убыванию цены. Только сначала сядьте, а то упадете. Зареченская копейка за сотку - жалкое гавно по сравнению с теми ценами, которые ломят за копейки первых годов выпуска гаражного хранения с минимальным пробегом. А потом аналогично посмотрите цены на ВАЗ-2103 и поразитесь второй раз) Эти машины давно уже в стане янгтаймеров, почти раритетов. С соответствующими ценами.

Гость|06.03.2020 21:15|

01.03.2020|На Западной Поляне в Пензе две иномарки оказались в огне!

Гость|06.03.2020 21:48|

Гость писал(a):

я сразу штук 10 там выставлю
Миллион все равно не дадут. сто тыс. потолок за все 10.

Гость|06.03.2020 21:49|

Гость писал(a):

таз-единственная машина,которая ломается,даже стоя в гараже
В этом его неоспоримое превосходство.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте