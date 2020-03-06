06.03.2020 | 16:47

В Заречном автомобили становятся объектами мести или хулиганства. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня», напоминая о подобных инцидентах.

Так, 23 февраля на улице Озерской сгорела «Лада-Приора». Причиной возгорания стал поджог. Заведено уголовное дело.

В декабре 2015 года подросток, проходивший мимо ВАЗ-2101, опустил стекло, плеснул бензин и бросил горящую бумагу. «Копейка» сгорела, а родители поджигателя выплатили ее владельцу 100 тысяч рублей.

В декабря 2018 года нетрезвый зареченец наказал жену: сел за руль ее автомобиля Volkswagen, врезался в дерево, облил машину горючей жидкостью и поджег. Восстановление эксперты оценили в 636 тысяч рублей.

Зареченцы нередко сводят счеты с соседями по парковке тем, что бросают в их машины бутылки, царапают краску, прокалывают шины. Жители домов на улицах Ахунской и Ленина даже установили во дворах видеокамеры, чтобы бороться с хулиганами.

«За умышленное причинение ущерба чужому имуществу путем поджога можно угодить на принудительные работы либо лишиться свободы на 5 лет», - предупреждает портал.

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