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Общество | В Пензе у алкоголика проснулись отцовские чувства после суда

06.03.2020|13:49
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47-летнего пензенца привлекли к административной ответственности за долг по алиментам в размере 150 тысяч рублей.

Когда-то мужчина был успешен в профессии и личной жизни, но в определенный момент променял все на спиртное и забыл о своем ребенке.

«Девочка 12 лет ждала от папы, прекратившего работать и вставшего на путь алкогольной зависимости, положенной ей помощи, но время шло и долг копился», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

За уклонение от уплаты алиментов без уважительной причины суд назначил горожанину наказание в виде 80 часов обязательных работ.

«Проработав несколько дней на благо областного центра, мужчина явился к приставу и погасил сумму задолженности в полном объеме. При этом он предоставил справку о трудоустройстве, чем доказал своему ребенку степень отцовской любви. Теперь девочка будет получать ежемесячные отчисления от трудового заработка образумившегося родителя», - подвели итог в пресс-службе.

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Гость|06.03.2020 15:26|

Вот на таких гуманистов все должны рАвняться(рОвняться)?

Гость|06.03.2020 16:28|

Реклама супружества...

Гость|06.03.2020 19:02|

И с етим-энтим делом,он навеки завязал...

Гость|06.03.2020 21:33|

Зачем ребёнку такие чувства

Имя: Гость
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