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Общество | В Пензе соберутся юные фигуристы из 11 городов страны

06.03.2020|16:44
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В Пензе во дворце спорта «Рубин» пройдет открытое первенство Пензы по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки - 2020».

Участвовать в состязаниях будут спортсмены 15 возрастных групп - дети от 5 до 16 лет.

«В Пензу съедутся спортсмены из Москвы, Рязани, Оренбурга, Саранска, Ульяновска, Новоспасска, Саратова, Вольска, Тольятти, Кузнецка, Заречного», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего за победу будут бороться 150 человек.

Соревнования будут проходить 9 и 10 марта. Начало в 9:00.

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