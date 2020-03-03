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Общество | Mash: В школе под Пензой учеников обязали называть учителей «господами»

03.03.2020|20:43
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Паблик Mash сообщил о спорном нововведении в одной из школ Пензенской области.

По сведениям Mash, в поселке Мичуринском Пензенского района открыт казачий класс, ученики которого должны обращаться к учителям «господин» или «госпожа».

Такая педагогическая находка стала для родителей школьников сюрпризом.

«Про нюансы сказали, что нужно будет сшить, приобрести определенную форму, что занятия в казачьих кадетских классах будут проходить после основных уроков, что нас устроило», - рассказал отец одного из учеников Михаил Шигаев.

По словам мужчины, дети обязаны использовать обращение «господин» и «госпожа учительница» только перед началом и после окончания урока. В остальное время формулировка не используется.

«Такого в школе XXI века не должно быть. Это слово относится к минувшей эпохе, где такое обращение подразумевало наличие господствующего класса и наличие рабов», - поделился размышлениями Михаил Шигаев.

Мужчина заверил, что не борется ни со школой, ни с администрацией.

«Мы просто выступаем против таких тенденций. Такое обращение неприемлемо даже на законодательном уровне», - подытожил Михаил Шигаев.

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Источник — Видео Mash
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Гость|03.03.2020 21:00|

А кто такой Шигаев? Очередной заумный буртасский мордвин? Не нравится-так переведи своего недоноска в обыкновенную школу.

Гость|03.03.2020 21:03|

Опять ряженные дуркуют.

Гость|03.03.2020 21:03|

Не желаю подчиняться, но служить собираюсс..

Гость|03.03.2020 21:03|

Клоуны дикие.

Гость|03.03.2020 21:06|

Ахахахахахахах

Гость|03.03.2020 21:08|

Потом оденут кожаные портупеи и велят называть товарищами.

Гость|03.03.2020 21:10|

Господа нынче в Париже. А вот гражданин учитель - более подходящее название. Удивительно, как некоторым хочется вернуться в прошлое. Ну, ничего. Как подойдет время Лаврентия Павловича, поймете, где надо было остановиться.

Гость|03.03.2020 21:11|

Покажите ребятам кино "Неуловимые мстители". Может опомнятся. "А казачок-то засланный!"

Гость|03.03.2020 21:18|

Так вас давно планомерно превратили в бесправных рабов.Вы нигде не имеет права голоса,ни на работе,ни на "выборах",нигде.Власть украла у вас пенсии,образование ваших детей,бесплатную медицину,соц.гарантии,КЗОТ,но если ты сказал против власти-враг,написал против власти-враг,подумал против власти-враг.

Гость|03.03.2020 21:19|

А что, господин ни кто - звучит:-) колхоз есть колхоз, всегда хочет казаться столицей и если у учителей ума хватило только на это, печально какие там знания дадут

Имя: Гость
Комментарий:

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