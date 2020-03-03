03.03.2020 | 20:43

Паблик Mash сообщил о спорном нововведении в одной из школ Пензенской области.

По сведениям Mash, в поселке Мичуринском Пензенского района открыт казачий класс, ученики которого должны обращаться к учителям «господин» или «госпожа».

Такая педагогическая находка стала для родителей школьников сюрпризом.

«Про нюансы сказали, что нужно будет сшить, приобрести определенную форму, что занятия в казачьих кадетских классах будут проходить после основных уроков, что нас устроило», - рассказал отец одного из учеников Михаил Шигаев.

По словам мужчины, дети обязаны использовать обращение «господин» и «госпожа учительница» только перед началом и после окончания урока. В остальное время формулировка не используется.

«Такого в школе XXI века не должно быть. Это слово относится к минувшей эпохе, где такое обращение подразумевало наличие господствующего класса и наличие рабов», - поделился размышлениями Михаил Шигаев.

Мужчина заверил, что не борется ни со школой, ни с администрацией.

«Мы просто выступаем против таких тенденций. Такое обращение неприемлемо даже на законодательном уровне», - подытожил Михаил Шигаев.

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