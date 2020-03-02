02.03.2020 | 12:01

В Пензе в электронной очереди на приобретение путевок в детские лагеря зарегистрировали 5 765 детей. Данные по состоянию на 11:00 понедельника, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Больше всего заявок поступило от горожан, проживающих в Октябрьском районе, - 2 115.

«По Железнодорожному району зарегистрировано 1 258 учащихся, Ленинскому – 900, Первомайскому – 1 492», - уточнили в пресс-службе администрации города.

За счет областного бюджета планируется приобрести около 5 000 путевок. Данные о них с указанием лагерей и смен разместят на сайте www.leto58.ru не позднее 20 апреля, как только будут заключены муниципальные контракты.

Прием родителей стартует 27 апреля.

Утром 2 марта многие пензенцы, пожелавшие подать заявку на путевку в детский оздоровительный лагерь, столкнулись с трудностями. Сайт leto58.ru, где они предварительно зарегистрировались, выдавал ошибку.

«Видимо, желающих было так много, что произошел сбой в системе», - предположил один из горожан, пожаловавшийся на ситуацию в редакцию портала PenzaInform.ru.

В пресс-службе мэрии попросили не унывать горожан, у которых не вышло оставить заявку.

«Опыт прошлых лет показывает, что часть родителей, осуществивших постановку детей в электронную очередь, изменят свои планы. Поэтому льготные путевки смогут получить все желающие граждане», - отметили там.

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