Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|11:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  73.77  |  $  66.77

Глас народа | Пензенцы испытали трудности при оформлении заявок на путевки в лагеря

02.03.2020|10:27
Печать

В понедельник, 2 марта, в Пензе стартовал прием заявок на путевки в детские лагеря. С 9:00 желающие приобрести путевку с большой скидкой должны были войти на сайт leto58.ru, где предварительно зарегистрировались, и нажать всего на одну кнопку.

Но повезло не всем: многие сделать этого не смогли.

«Сайт завис! Я пыталась зайти на него с мобильного телефона, так как компьютера рядом не было, но постоянно высвечивалось: «Ошибка». В итоге мне пришлось сообщить логин и пароль подруге, которая была в это время дома. Она смогла подать заявку от моего имени в 9:08, и я оказалась 789-й в очереди.

По опыту прошлых лет знаю, что путевка в «Юность» или «Строитель», где хорошие бытовые условия, мне уже не достанется. В 2019-м я была 302-й и получила предпоследнюю путевку во вторую смену в «Юность», - рассказала редакции портала PenzaInform.ru расстроенная горожанка по имени Инесса.

Женщину возмутило то, что прием стартовал именно в 9:00, когда родители, как правило, уже на работе, а не с 7:00 например, когда все еще дома.

«Если бы я была дома, то, возможно, смогла бы занять другое место в очереди, а так придется теперь покупать путевку не за 4 500, а за полную ее стоимость - около 18 000», - добавила Инесса.

В редакцию портала обратились и другие горожане, которые заявили, что столкнулись с проблемой несмотря на то, что пытались подать заявку со стационарного устройства.

«Видимо, желающих было так много, что произошел сбой в системе», - предположил один из горожан.

Регистрация на сайте leto58.ru открылась 3 февраля. Тогда стартовал первый этап заявочной кампании на приобретение путевок в лагеря. Желающие отправить ребенка в загородные места отдыха должны были создать личные кабинеты, внести данные детей и ждать 2 марта.

По прогнозам, путевок будет около пяти тысяч. Родительская плата в 2020 году составит 4 436 рублей. Полная же стоимость путевки превышает 17 тысяч.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|02.03.2020 10:47|

Единороссы разорили, уничтожили почти все детские лагеря. Только в Ахунах не стало лагерей "Дружба" и "Орленок".

Гость|02.03.2020 10:57|

А в Кузнецке были отличные лагеря "Дружба", "Елочка".

Гость|02.03.2020 10:57|

Я отдыхал в "Дружбе". Еще директор был Топтыгин

Гость|02.03.2020 11:02|

Не смог зайти на сайт в девять... А теперь оказываться пятитысячным в очереди смысла нет.... Эх вы...

Гость|02.03.2020 11:07|

Те, кто надо, не испытали абсолютно никаких проблем...

Гость|02.03.2020 11:13|

вот так будет всегда.где есть цифра.ура.

Гость|02.03.2020 11:17|

Гость писал(a):

Единороссы разорили, уничтожили почти все детские лагеря. Только в Ахунах не стало лагерей "Дружба" и "Орленок".
Из 71 пионерлагеря на более чем 45 000 детей осталось всего 7 причём 1 ведомственный (Костёр /РЖД) для своих и 6 с распределением, и покупкой путёвок на 6 000 + детей.Со времён СССР ,с конца 80-х в области не построено ни одного нового лагеря,при чём самый современный и комфортабельный построенный в самом конце 80-х ,Лесная быль принадлежавший Пензенскому ламповому заводу /ПО Электроприбор продали в 2005 году администрации ЗАТО Заречный ,сейчас переименован в Звёздочку ,а настоящая Звёздочка всё.

Гость|02.03.2020 11:30|

Гость писал(a):

Гость|02.03.2020 10:47|

Единороссы разорили, уничтожили почти все детские лагеря. Только в Ахунах не стало лагерей "Дружба" и "Орленок".

Будешь скулить и тебе путевку в лагеря выпишем, умник

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте