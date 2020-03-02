02.03.2020 | 10:27

В понедельник, 2 марта, в Пензе стартовал прием заявок на путевки в детские лагеря. С 9:00 желающие приобрести путевку с большой скидкой должны были войти на сайт leto58.ru, где предварительно зарегистрировались, и нажать всего на одну кнопку.

Но повезло не всем: многие сделать этого не смогли.

«Сайт завис! Я пыталась зайти на него с мобильного телефона, так как компьютера рядом не было, но постоянно высвечивалось: «Ошибка». В итоге мне пришлось сообщить логин и пароль подруге, которая была в это время дома. Она смогла подать заявку от моего имени в 9:08, и я оказалась 789-й в очереди.

По опыту прошлых лет знаю, что путевка в «Юность» или «Строитель», где хорошие бытовые условия, мне уже не достанется. В 2019-м я была 302-й и получила предпоследнюю путевку во вторую смену в «Юность», - рассказала редакции портала PenzaInform.ru расстроенная горожанка по имени Инесса.

Женщину возмутило то, что прием стартовал именно в 9:00, когда родители, как правило, уже на работе, а не с 7:00 например, когда все еще дома.

«Если бы я была дома, то, возможно, смогла бы занять другое место в очереди, а так придется теперь покупать путевку не за 4 500, а за полную ее стоимость - около 18 000», - добавила Инесса.

В редакцию портала обратились и другие горожане, которые заявили, что столкнулись с проблемой несмотря на то, что пытались подать заявку со стационарного устройства.

«Видимо, желающих было так много, что произошел сбой в системе», - предположил один из горожан.

Регистрация на сайте leto58.ru открылась 3 февраля. Тогда стартовал первый этап заявочной кампании на приобретение путевок в лагеря. Желающие отправить ребенка в загородные места отдыха должны были создать личные кабинеты, внести данные детей и ждать 2 марта.

По прогнозам, путевок будет около пяти тысяч. Родительская плата в 2020 году составит 4 436 рублей. Полная же стоимость путевки превышает 17 тысяч.

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