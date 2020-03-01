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Общество | Пензенцев призвали поучаствовать в сборе материалов о фронтовиках

01.03.2020|11:54
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Пензенцы получили возможность стать участниками уникального проекта Министерства обороны России под названием «Дорога памяти». Он призван увековечить документальные факты обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Жителям региона напоминают о том, что продолжается акция по сбору материалов о фронтовиках. Фотографии, письма, красноармейские книжки принимают в военных комиссариатах, чтобы затем разместить в мультимедийном музейном комплексе парка «Патриот» на территории главного храма Вооруженных Сил РФ.

«В преддверии Дня Победы наш долг - вспомнить всех погибших, пропавших без вести, живущих после войны, умерших. Более 300 тысяч наших земляков воевали на фронтах Великой Отечественной», - рассказала помощник начальника отделения военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов г. Пензы Елена Конюхова.

Центральный музей Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий и других исторических фактов о людях, победивших фашизм. Свой вклад в создание галереи «Дорога памяти» может внести каждый.

«В частности, жители Октябрьского и Железнодорожного районов могут обратиться по адресу: ул. Складская, 19», - уточнила Елена Конюхова и назвала также телефоны: 57-25-29 (кабинет 1 - рядовые и сержанты), 57-25-71 (кабинет 11 - офицеры).

Сведения об участниках войны можно не только передавать в военкоматы, но и разместить самостоятельно на сайте www.doroga.mil.ru.

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