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Общество | В Пензе обсудили проблемы патриотического воспитания молодежи

29.02.2020|15:57
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Общественная палата Пензенской области играет огромную роль в реализации социально значимых программ, направленных в том числе и на формирование гражданственности молодого поколения.

Особый акцент на этом сделал Герой России, куратор федерального проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров на встрече с представителями региональной Общественной палаты и руководителями некоммерческих организаций. Ее основной темой стало воспитание патриотизма и духовно-нравственная работа со школьниками и студентами.

«Если у нас будет налажено эффективное общественно-государственное партнерство между законодательной и исполнительной властью и общественными организациями, которые представляют гражданское общество, то от этого будет зависеть успех развития региона, о чем неоднократно говорил президент нашей страны», - подчеркнул первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.

Участники встречи отметили также, что необходимо активизировать взаимодействие с образовательными организациями, в том числе для формирования представления об истинных подвигах советских воинов.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что по целому ряду вопросов нам нужно усиливать работу, потому что ребята знают нашу историю далеко не в полной мере», - указал председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Подводя итог встречи, он уточнил, что взаимодействие, направленное на патриотическое воспитание молодежи, необходимо не только в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - такая работа должна вестись на постоянной основе.

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