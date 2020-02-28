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Общество | В Пензе открылся форум всероссийского проекта «Эстафета поколений»

28.02.2020|19:16
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Пенза приняла «Эстафету поколений». Форум всероссийского проекта, направленного на возрождение наставничества, открылся в крупнейшем вузе региона. Совместную и плодотворную работу в рамках мероприятия, организованного при поддержке Фонда президентских грантов, ведут члены ветеранских и молодежных объединений, эксперты, сотрудники Общественной палаты России - всего более 200 представителей из 14 регионов страны.

Проект «Эстафета поколений» в пилотном режиме был запущен в 2016 году. В его мероприятиях приняли участие уже свыше 40 тысяч активистов, а ветеранские организации сотрудничают с 45 тысячами образовательных учреждений в различных городах России.

«Наставничество - это не разовый приход в учебное заведение или в какой-то коллектив. Это постоянная работа, на постоянной основе, с установившимися связями между ветеранскими организациями и учебными или трудовыми коллективами», - отметил координатор проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров.

В Пензенской области активисты в последние годы только наращивают темпы работы, осваивая новые виды деятельности и объединяя все больше молодых людей.

«Мы занимаемся агитацией и проведением мероприятий, таких как телемосты с ветеранами и молодежью определенной страны или региона. Также проводим акции по волонтерским движениям», - рассказал волонтер Алексей Масхутов.

Форум всероссийского проекта «Эстафета поколений» будет проходить в течение двух дней. В его программу войдут тренинги, мастер-классы по работе с молодежью, встречи с представителями ветеранских организаций, результатом которых должно стать закрепление наставничества в обществе.

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Гость|28.02.2020 19:47|

Юные барановцы

Гость|28.02.2020 20:39|

Работать не пробовали?

Гость|28.02.2020 20:51|

Что только не придумают. Что бы деньги из бютжета вырвать

Гость|28.02.2020 21:00|

Они от скуки скоро устроят там орг...

Гость|28.02.2020 21:33|

Охмуряют, самый охмуреж идет. Путенюгенд создают.

Имя: Гость
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