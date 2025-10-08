Экономика

Компании на инвестфоруме назвали факторы для роста рынков

В новом инвестиционном цикле компании будут делать фокус на увеличение производительности труда, использование технологий искусственного интеллекта, роботизации, а также возможностей фондового рынка. Об этом говорили участники пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет! Екатеринбург». Они сошлись во мнении: инвестиции более активно пойдут в производство по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

«В этом году мы видели увеличение загрузки производственных мощностей до 85% при норме в 70%, у нас рекордная безработица - 2,2%, а в августе она упала до 2,1%. Это частично связано с сезонными факторами, но тем не менее это минимальные значения за долгий период времени. У нас реальный рост зарплат уже выше 5%, поэтому сильного охлаждения пока не видно и ожидаем осторожности в движениях по денежно-кредитной политике», - сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

По его словам, розничным инвесторам стоит учитывать, что драйверами экономики выступают инвестиции в транспортную инфраструктуру, технологичность, роботизацию производства.

На рынке недвижимости эмитенты более консервативны, так как высокие ставки в экономике, а также нехватка рабочей силы значительно охладили рынок.

Ситуация со ставками в том числе влияет на решение компаний о выходе на IPO, отметил Дмитрий Средин. «Компании, которые планируют делать IPO, не считают, что текущие оценки их компаний, мультипликаторы соответствуют их ожиданиям. И на Петербургском, и на Восточном экономическом форуме я общался с эмитентами: они ждут ключевой ставки в диапазоне 10-15%. Поэтому пока основной фокус компаний - на долговой рынок, размещение облигаций и цифровых финансовых активов, которые пользуются все большим спросом», - подытожил Дмитрий Средин.

Источник — фото предоставлено ВТБ
