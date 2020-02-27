Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

Общество | В Пензенской области выявили нарушения при реализации нацпроектов

27.02.2020|11:54
Печать

В Пензенской области прокуратура выявила нарушения закона при реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

Так, региональное министерство образования в 2019 году предоставило администрациям муниципальных районов трансферты на ремонт и оборудование спортзалов, но необходимые акты о софинансировании работ из местных бюджетов не приняло.

Такие же нарушения был допущены при выделении администрациям Кузнецка и Городищенского района денег на развитие дошкольных учреждений.

Помимо этого, минобр не соблюдал формулу расчета объема субсидий, не обеспечивал 24-часовое онлайн-видеонаблюдение за строительством детсадов, не контролировал ежеквартальное поступление отчетов от органов местного самоуправления.

В итоге постановлением Управления Федерального казначейства по Пензенской области начальника структурного подразделения министерства оштрафовали на 10 000 рублей.

«Заместитель прокурора области внес представление министру образования. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, 2 виновных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений», - сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|27.02.2020 13:29|

Гость писал(a):

Неужели
начальника структурного подразделения министерства

Гость|27.02.2020 13:42|

Послушайте....как вас там..... ) вы и правда настолько глупы - что кроме карательных галлюцинаций ничего другого вам в головы не приходит.....

Гость|27.02.2020 13:42|

Гость писал(a):

начальника структурного подразделения министерства
Странно. Как за наградами в Москву по нацпроектам так губернатор первый, а как ответственность делить, так он и ни при чем оказывается.

Гость|27.02.2020 13:48|

Сколько бездельников чиновников уже уволено? Сколько задержали?

Гость|27.02.2020 13:51|

Гость писал(a):

Странно. Как за наградами в Москву по нацпроектам так губернатор первый, а как ответственность делить, так он и ни при чем оказывается.
---------------------------------

Разумеется ни при чем..... ) и дальше все будет повторяться аналогично.....как в большом многоквартирном доме - меняться будут только вывески с фамилиями жильцов.....возможно ( но не обязательно ) дом будут перекрашивать и подмазывать трещины в стенах.....но по сути ничего не изменится

Гость|27.02.2020 13:58|

Гость писал(a):

но по сути ничего не изменится
-------------------------

Да. Слева за стенкой как пили - так и будут пить....

сосед этажом ниже как мочился в лифт - так и дальше будет мочиться.....и со временем многие ( да практически все ) привыкают к такой "жизни" - и считают ее нормой.....ну или традиционным укладом - тем что испокон веков жили славные предки.....и остальным завещали.....

Гость|27.02.2020 14:05|

Пацреоты орут во все горло что они "живут в новой, богатой счастливой и обеспеченной стране"..... ) но все это не больше чем галлюцинации - потому как реально они обитают в домах построенных еще задолго до рождения сверхнового "царя".....с облезлыми стенами, зловонными подвалами и слаборазвитой системой отопления.....

Гость|27.02.2020 15:47|

А как "живут" нацпроеты по медицине?

Гость|27.02.2020 16:23|

Гость писал(a):

А как "живут" нацпроеты по медицине?
Успешно - население сокращается рекордно быстрыми темпами

Гость|27.02.2020 16:29|

Во власти дилетанты.Нет социального лифта.Не говоря о правительстве РФ (30-40 летние министры и замы???). Даже Пензу возьмите, почитайте биографии наших "ВУНДЕРКИНДОВ" - то папка тянул, то в друзьях. По 2-3 года (только освоиться,не до прорывных проектов и реальных дел) на должностях для карьеры.Учились как от ответственности уходить.

Гость|27.02.2020 16:51|

...На сайте: HTTP://APACHKOV.RU появилось открытое письмо А.Пашкова Президенту РФ Д.А. Медведеву, где он утверждает:

"…Разногласия с губернатором Бочкаревым у меня возникли из за строительства в Мокшане тепличного комплекса по выращиванию роз на бюджетные деньги. На этот убыточный проект дотационная область выделила беспроцентный займ 1,1млрд. рублей. В июле-августе 2006 года по указанию губернатора управление сельского хозяйства готовит закон №1108-ЗПО которым вносит изменение в областную программу «Социальное развитие села до 2010 года, в неё задним числом добавляется пункт «развитие тепличного хозяйства».Депутаты законодательного собрания Пензенской области голосуют единогласно, так как на них оказал давление «авторитетный» предприниматель и заместитель заксобрания Супиков Вадим Николаевич и отблагодарил депутатов материально( в своей программе вы обещали ,что очистите власть от криминала).В 2006 году выделено 400 миллионов рублей, в 2007 году 700 миллионов рублей. Данное финансирование выделено в частную организацию ООО «Центр инвестиций и новых технологий»(ЦИИНТ),которую создал партнер губернатора по бизнесу,председатель правления ОАО Пензенский Губернский банк «Тарханы» Саакян Сенник Варшамович, который потратил бюджетные деньги на погашение ранее полученных кредитов с разрешения губернатора Пензенской области…"

Очень интересно. Получается, что на областных депутатов оказал давление заместитель председателя Законодательного собрания -директор центрального рынка с «пальцами -веером» В.Супиков, а те «любезно согласились» и единогласно проголосовали за выделение 1.1 млрд. бюджетных рублей какому-то мутному бизнесмену, с не менее мутным, убыточным проектом? После чего, депутатов отблагодарил тот же директор рынка и по совместительству, -зам. председателя Заксоба области В.Супиков? Какая прелесть… Ведь эта вакханалия тянет на статью – 290 ч.4 УК РФ «получение взяток организованной группой в крупном размере». В результате чего, 1.1 млрд. бюджетных денег, предназначенных для реализации национальных проектов, в виде беспроцентного займа ушла в «частную лавочку». Эта настоящая афера!

Уместно заметить, в тот период А.Пашков занимал должность первого заместителя В.Бочкарева по реализации национальных программ по здравоохранению, ипотечному строительству, образования и агропромышленному комплексу, и те 1.1 млрд. рублей предназначенные для реализации вышеперечисленных программ «ушли навсегда» т.е. безвозвратно, по молчаливому согласию (читай – с одобрения) того же… А.Пашкова, О.Атюковой - начальника Управления финансов Пензенской области, Министра финансов Пензенской области.

Обратите внимание на странное совпадение - В июле 2007 года в отношении зам. председателя правительства Пензенской области А.Пашкова, было возбуждено уголовное дело по ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

И буквально через 2 месяца, Ольга Атюкова уже не Министр финансов Пензенской области, а... доцент кафедры «Прикладная экономика» Пензенской государственной технологической академии, где трудилась до 03.2009 года. "Дивно!.."

По странному совпадению в этот же период, на весь мир гремело уголовное дело против 15-ти депутатов во главе со спикером Тверской городской думы.

Депутаты взяточники, провели решение, согласно которому жители города –их избиратели, переплачивали значительные суммы за услуги ЖКХ. 13 бывших народных избранников были осуждены, получили по заслугам.

Если следовать утверждениям А.Пашкова, депутаты Заксоба Пензенской области поступили аналогично, т.е. за материальное вознаграждение – взятки, проголосовали единогласно и провели решение, в результате чего, жители области лишились 1.1 млрд. бюджетных рублей. Почему же он-зам. губернатора, об этой грязной афере, преступных деяниях не доложил прибывшим в Пензу Президенту РФ В.В. Путину, 1-ому зам.председателя правительства, куратору реализации национальных проектов Д.А. Медведеву, полпреду Президента РФ в ПФО и другим представителям центральной власти и правоохранительных органов? Ответ очевиден. Расскажи тогда, А.Пашков, руководителям государства об этом беспределе, В.Бочкарев и К° , да и и сам А. Пашков очутились бы в тюремных камерах. Ибо А.Пашков тогда был в «команде» В.Бочкарева и жил по законам стаи: «…с волками жить, по-волчьи выть…», А как выпал из «команды» и против него возбудили уголовное дело, так он сразу же стал «правдорубом» и «непримиримым борцом с коррупцией»...

https://anticriminal.livejournal.com/30852.html

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте