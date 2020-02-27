В Пензенской области прокуратура выявила нарушения закона при реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».
Так, региональное министерство образования в 2019 году предоставило администрациям муниципальных районов трансферты на ремонт и оборудование спортзалов, но необходимые акты о софинансировании работ из местных бюджетов не приняло.
Такие же нарушения был допущены при выделении администрациям Кузнецка и Городищенского района денег на развитие дошкольных учреждений.
Помимо этого, минобр не соблюдал формулу расчета объема субсидий, не обеспечивал 24-часовое онлайн-видеонаблюдение за строительством детсадов, не контролировал ежеквартальное поступление отчетов от органов местного самоуправления.
В итоге постановлением Управления Федерального казначейства по Пензенской области начальника структурного подразделения министерства оштрафовали на 10 000 рублей.
«Заместитель прокурора области внес представление министру образования. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, 2 виновных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений», - сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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Гость писал(a):начальника структурного подразделения министерства