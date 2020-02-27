27.02.2020 | 13:22

В пятницу, 28 февраля, ученикам пензенских школ расскажут, как правильно оказывать первую помощь.

Такой урок пройдет по всей России. Проведут его волонтеры-медики и представители служб медицины катастроф и скорой помощи.

Занятие нацелено на то, чтобы научить школьников правильно оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, которые могут случиться в быту, а также напомнить об ответственном отношении к своему здоровью.

Урок будет состоять из двух частей. Сначала ребята усвоят теоретические основы первой помощи, а затем закрепят полученные знания.

Мероприятие пройдет в пензенских школе № 27, лицеях № 55 и современных технологий управления № 2, гимназии № 4, а также в школе имени М. Ю. Лермонтова в Засечном, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

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