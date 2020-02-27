Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

Общество | В Пензе медики научат школьников основам оказания первой помощи

27.02.2020|13:22
Печать

В пятницу, 28 февраля, ученикам пензенских школ расскажут, как правильно оказывать первую помощь.

Такой урок пройдет по всей России. Проведут его волонтеры-медики и представители служб медицины катастроф и скорой помощи.

Занятие нацелено на то, чтобы научить школьников правильно оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, которые могут случиться в быту, а также напомнить об ответственном отношении к своему здоровью.

Урок будет состоять из двух частей. Сначала ребята усвоят теоретические основы первой помощи, а затем закрепят полученные знания.

Мероприятие пройдет в пензенских школе № 27, лицеях № 55 и современных технологий управления № 2, гимназии № 4, а также в школе имени М. Ю. Лермонтова в Засечном, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|27.02.2020 13:47|

Но не сразу начнут учить, по привычке сначала будут ждать бумажку не меньше "ярославля" в своем кармане. Потом правда маленько спохватятся, да и чему-нить и научат...

Гость|27.02.2020 14:31|

Хоть какие-то правильные мероприятия, правилам оказания первой помощи надо учить каждого, начиная со взрослых.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте