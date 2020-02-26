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Общество | Пензенским писателям помогут издать книги за казенный счет

26.02.2020|15:53
Печать

Министерство культуры и туризма Пензенской области объявило о старте приема заявок на издание книг пензенских авторов за счет средств бюджета региона.

В заявке на издание книги должны быть указаны:

- краткая творческая биография автора или всех авторов, если произведение написано совместно, с указанием фамилии, имени, отчества, псевдонима (в случае наличия), перечня наиболее значительных публикаций (если они имеются), адреса и контактных телефонов;

- основные сведения о произведении;

- примерные затраты на издание 1 000 экземпляров.

К заявке прилагается оригинал-макет книги в электронном виде и рецензия от члена Союза писателей России.

Поступившие заявки рассмотрит экспертный совет. На основании его решения будет составле перечень лучших книг пензенских писателей, рекомендованных к изданию в 2020 году.

Впервые вводятся новые условия для заключения договора с автором. Во всех книгах на обложке и внутри должен присутствовать логотип «А мы из Пензы!» и слова «Издание осуществляется при поддержке государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области».

«Прием заявок на издание книг осуществляется с 1 по 25 марта по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 71, отдел культуры и искусства, каб. 22», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.02.2020 16:13|

А.И. Чернореченский (псевдоним) "Бордюры. Начало..." тираж 1000 экз.

Гость|26.02.2020 16:26|

И.С.Барков..... ) тираж 1 экземпляр - изьят цензурой.....

Гость|26.02.2020 17:19|

А итоги когда? Пока они книги прочитают,уж новый год наступит.

Имя: Гость
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