28.12.2019 | 15:54

В ночь на 1 января 2020 года в Пензенской области обеспечивать общественную безопасность станут более 200 сотрудников Росгвардии вместе с полицейскими и частными охранниками.

Для максимально эффективного обеспечения порядка в период новогодних праздников маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут наиболее приближены к местам народных гуляний и массовых мероприятий.

Повышенное внимание будет уделено объектам торговли. Кроме того, под особым контролем возьмут хранение и использование оружия.

«Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы уже приняли меры к минимизации транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздников», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.