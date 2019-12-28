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Общество | Более 200 росгвардейцев будут в Новый год охранять покой жителей области

28.12.2019|15:54
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В ночь на 1 января 2020 года в Пензенской области обеспечивать общественную безопасность станут более 200 сотрудников Росгвардии вместе с полицейскими и частными охранниками.

Для максимально эффективного обеспечения порядка в период новогодних праздников маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут наиболее приближены к местам народных гуляний и массовых мероприятий.

Повышенное внимание будет уделено объектам торговли. Кроме того, под особым контролем возьмут хранение и использование оружия.

«Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы уже приняли меры к минимизации транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздников», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|28.12.2019 16:13|

На улицу лучше не выходить. Про это гестапо уже многое известно.

Гость|28.12.2019 16:47|

Все больше и больше складывается ассоциация на известного человека с усиками. Но он, по крайней мере свой народ не гнобил.

Гость|28.12.2019 16:53|

С добрым утром. Фашизм в нашей стране уже давно переплюнул тот прошлый. Миллиарды сворованных денег - это миллионы неродившихся и преждевременно умерших людей. Это уже не фашизм, а конкретный сатанизм. Поэтому они так и беснуются в своем тупике в свои последние годы существования сейчас.

Гость|28.12.2019 17:07|

Все они прекрасно понимают. Но не ужели, вот эти все губернаторы, депутаты не осознают , что они делают. Ни капли достоинства, ни капли чести не осталось. Продажные крысы. Зато позиционируют себя офицерами бывшими. Нет, бунт поднять, против истребления русского народа, так они лижут, лишь бы им и ихним семьям жилось хорошо.Противно и мерзостно. Бесславные ублюдки.

Гость|28.12.2019 17:18|

Закон, предусматривающий ответственность за нарушение тишины и покоя граждан (КоАП Пензенской области, статья 9.1), исключений для новогодней ночи не делает. В соответствии с ним, граждане имеют право на соблюдение тишины с 22:00 до 6:00 следующих суток.

К нарушению тишины могут привести запуск фейерверков, повышенная громкость звуковоспроизводящих устройств: телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, в том числе, установленных на транспортных средствах, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также непринятие мер по отключению сработавшей звуковой охранной сигнализации автомобилей.

При поступлении в полицию обращений о нарушении тишины каждое такое сообщение сотрудники фиксируют и выезжают на место для проведения проверки. Составленные по фактам нарушений материалы направят для вынесения решения в администрацию того района, на территории которого было совершено правонарушение.

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