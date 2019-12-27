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Общество | В Пензе провели научно-практическую конференцию «Моя малая родина»

27.12.2019|18:50
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XVII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Моя малая родина» посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году организаторы решили сделать особый акцент на малоизвестных фактах, рассказать не только об участниках крупных сражений, но и о людях, которые помогали бороться с фашизмом в тылу, о судьбах детей и женщин.

«Это живая история России, это очень ценно. Я очень рада, что на конференцию приехали не просто те, кто писал и готовил выступления, но и те, кому это интересно. Это дорогого стоит. Здесь рассказывают об истории, которая создавалась многими людьми, заслуживающими того, чтобы мы о них знали», - отметила организатор конференции Наталья Берлякова.

Работа научно-практической конференции включала в себя несколько секций, в частности «История победителей», «Краеведение и краеведы», «Годы Великой Отечественной войны в судьбах людей».

«Это очень большой вклад в то, чтобы повышать культурный и образовательный уровень наших школьников, нашей молодежи, и очень хорошо вписывается в концепцию культурного просвещения детей и молодежи в Пензенской области», - рассказала участница конференции Елена Прохорова.

Основная цель научно-практической конференции «Моя малая Родина» - сохранение исторической памяти Пензенской области.

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Гость|27.12.2019 19:15|

А раньше моя малая Родина была без засилия поповской идеологии и рекламы частей покойников -мощей. Как Мы пришли к этому?

Гость|27.12.2019 19:18|

penzainform.ru писал(a):

научно-практическую конференцию «Моя малая родина»
Здесь должны сидеть всё правительство России,всех уровней.Им должно быть интересно,как население живёт на их малой родине.А мы с единственной Родиной ,хотели бы их послушать,тех кто нами рулит,но здесь проездом.

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