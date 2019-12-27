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Общество | Пензенец объяснил похищение 30 блоков сигарет болезнью ребенка

27.12.2019|17:40
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Ради благого дела совершил кражу - по крайней мере, так сам подозреваемый объясняет свою причастность к преступлению.

«Мне нужны были деньги на лечение ребенка, я не находил никакой вариант, чтобы где-то их взять», - рассказал он.

Со склада одного из сетевых магазинов 27-летний мужчина, работавший там грузчиком, похитил табачную продукцию на сумму более 40 000 рублей. Пропажу обнаружили во время инвентаризации. По записям камер видеонаблюдения вычислили вора, ранее неоднократно судимого.

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он переложил 30 блоков сигарет различных наименований в пустые коробки и вынес во двор. Затем он вызвал такси, загрузил коробки на заднее сиденье машины и уехал в сторону дома», - сообщила дознаватель отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

Со слов мужчины, украденные сигареты он продал прохожим на улице. Свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

«Подозреваемому была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - пояснила Ирина Бондарева.

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Гость|27.12.2019 18:56|

Врачи без денег не лечат, поэтому правильно он сделал, нужно было больше брать , в сетевых магазинах денег очень много, прибыли огромные, от них не убудет, а ребёнок здоров станет.

Гость|27.12.2019 18:59|

Да он на ширева себе,какой ребенок.

Имя: Гость
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