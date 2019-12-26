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Общество | В Шемышейском районе росгвардейцы исполнили мечту школьника

26.12.2019|09:30
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10-летний житель села Синодского Шемышейского района Андрей Корнеев написал письмо в местную газету «Новое время», в котором рассказал о своем желании стать правоохранителем. Редакция тесно сотрудничает с районным отделом Росгвардии, и мальчик получил возможность своими глазами увидеть работу стражей порядка.

В среду, 25 декабря, Андрея пригласили в районный отдел вневедомственной охраны. Командир подразделения подполковник полиции Сергей Милай предложил мальчику примерить обмундирование. Затем Андрей вместе с группой задержания отправился на спецавтомобиле патрулировать улицы райцентра.

Следуя по маршруту, росгвардейцы рассказали школьнику про нюансы службы и продемонстрировали работу сигнально-громкоговорящего устройства.

Когда наряд вернулся в отдел, Андрея ждала ознакомительная экскурсия. В кабинете начальника специально для него была подготовлена выставка образцов оружия.

В завершение мероприятия мальчик получил от росгвардейцев памятный подарок и приглашение на дружеское чаепитие.

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Гость|26.12.2019 09:54|

Бандера

Гость|26.12.2019 09:56|

Что то кучно пошло, то ФСИН ученья в школе проводит то мальчика несмышленыша по всему отделу экскурсируют не добор или готовятся к чему то?

Гость|26.12.2019 10:18|

Гость писал(a):

готовятся к чему то?
Мальчишка нормальный видно, устал от всего окружающего и решил бороться с такой быдлотой как ты.

Имя: Гость
Комментарий:

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