25.12.2019 | 16:32

Последняя в уходящем году ярмарка пройдет в Заречном не в субботу, как обычно, а в воскресенье, 29 декабря.

Это произошло в связи с тем, что распоряжением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днем. В воскресенье же зареченцы смогут спокойно закупить продукты по приемлемым ценам.

«Торговые ряды по-прежнему расположатся на улице Озерской с 8:00 до 15:00. Все предприниматели предупреждены о переносе даты предновогодней торговли. Так что горожанам будет представлен весь привычный ассортимент продуктов и промтоваров», - сообщил портал «Город Z».

Все последующие ярмарки будут по традиции проходить по субботам.