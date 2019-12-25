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Общество | В Заречном последняя в году ярмарка пройдет в воскресенье

25.12.2019|16:32
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Последняя в уходящем году ярмарка пройдет в Заречном не в субботу, как обычно, а в воскресенье, 29 декабря.

Это произошло в связи с тем, что распоряжением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днем. В воскресенье же зареченцы смогут спокойно закупить продукты по приемлемым ценам.

«Торговые ряды по-прежнему расположатся на улице Озерской с 8:00 до 15:00. Все предприниматели предупреждены о переносе даты предновогодней торговли. Так что горожанам будет представлен весь привычный ассортимент продуктов и промтоваров», - сообщил портал «Город Z».

Все последующие ярмарки будут по традиции проходить по субботам.

Источник — gorodz.info
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