Последняя в уходящем году ярмарка пройдет в Заречном не в субботу, как обычно, а в воскресенье, 29 декабря.
Это произошло в связи с тем, что распоряжением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днем. В воскресенье же зареченцы смогут спокойно закупить продукты по приемлемым ценам.
«Торговые ряды по-прежнему расположатся на улице Озерской с 8:00 до 15:00. Все предприниматели предупреждены о переносе даты предновогодней торговли. Так что горожанам будет представлен весь привычный ассортимент продуктов и промтоваров», - сообщил портал «Город Z».
Все последующие ярмарки будут по традиции проходить по субботам.