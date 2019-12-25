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Общество | Перевозчик пообещал почистить сиденья в автобусах № 66 и 70

25.12.2019|13:28
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Представители городского управления транспорта и связи отреагировали на жалобы населения, которые были опубликованы в рубрике «Вопрос-ответ» на портале «ПензаИнформ».

«В автобусах № 66 и 70 очень грязные сиденья: в мусоре, в волосах, в пыли. Как вообще стирают, пылесосят накидки на сиденья? Кто это делает - водитель, кондуктор или специально нанятые люди? Противно сидеть, но и стоять иногда тяжело!» - написал читатель.

Второй предложил провести с водителями маршрутных такси беседу.

«В одном из них мы видели, как водитель при движении пил кофе и в то же время разговаривал по телефону. Он коленками рулил?» - возмутился пассажир.

В среду, 25 декабря, в редакцию портала поступил официальный ответ из управления транспорта и связи.

«По информации предприятия-перевозчика ООО «Корпорация Дилижанс» ответственными лицами проведен осмотр санитарного состояния автобусов № 66 и 70. Все выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки», - сообщили чиновники.

Кроме того, они рассказали, что на оперативном совещании с представителями перевозчиков им было поручено провести с водителями беседы о соблюдении правил дорожного движения и пассажирских перевозок.

При выявлении других проблем в сфере общественного транспорта пензенцам посоветовали обращаться по телефону 54-06-92. При этом необходимо назвать дату, время, место и регистрационный знак транспортного средства, где было замечено нарушение.

Горожане регулярно жалуются на проблемы с общественным транспортом. Ранее негодование одного из пассажиров вызвало состояние сидений в маршрутке № 25.

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Гость|25.12.2019 13:41|

Ну если они и сиденья почистят , то билеты скоро однозначно будут стоить рублей 35.

Гость|25.12.2019 13:55|

Когда в Пензе закупят 100 новых троллейбусов?

Гость|25.12.2019 13:56|

зачем эти тормозные рогатые?

Гость|25.12.2019 13:56|

penzainform.ru писал(a):

«В автобусах № 66 и 70 очень грязные сиденья: в мусоре, в волосах, в пыли. Как вообще стирают, пылесосят накидки на сиденья? Кто это делает - водитель, кондуктор или специально нанятые люди?
И вот ещё за такой "сервис" перевозчики требуют в 20 году повысить стоимость проезда...

Гость|25.12.2019 14:15|

да сделали давно уже по 100 рублей поезд и дело с концом, а через месяц закрылись бы все.

Гость|25.12.2019 14:17|

Может еще и полы с окнами помыть?! Иж чо распоясались

Гость|25.12.2019 14:17|

Гость писал(a):

Когда в Пензе закупят 100 новых троллейбусов
Троллейбусы свое отжили. Электробусы надо закупать.

Гость|25.12.2019 14:22|

Гость писал(a):

Может еще и полы с окнами помыть?
Летнее повышение 2020 обоснуют именно этим, не боись.

Гость|25.12.2019 14:23|

Гость писал(a):

Троллейбусы свое отжили. Электробусы надо закупать
Я бы не сказал,что троллейбусы своё изжили,во первых в них чище чем в автобусах,цены ниже,бабушки кондукторы не хамят. Нравится вам автобусы или маршрутки,ради Бога,езжайте,ну а нам старпёрам троллейбусы больше подходят.

Гость|25.12.2019 14:26|

penzainform.ru писал(a):

Представители городского управления транспорта и связи отреагировали на жалобы населения,
С начала 2000-х, население жалуется на грязные сидения в общественном транспорте, а вы только сейчас отреагировали... А что за "срочность" реакции? Чего еще 20 лет не подождали?

Гость|25.12.2019 14:35|

Мордва привыкла жить в говне. Не нарушайте традиций. Они их все равно на следующий день засрут.

Гость|25.12.2019 14:36|

Гость писал(a):

зачем эти тормозные рогатые?
Хронический автомобилизм головного мозга. Зачем в Пензе столько автомобилей? В городе передвигаются на общественном транспорте а не прогревают машины под окнами квартир по утрам. Сокращать надо количество автомобилей.

Гость|25.12.2019 14:37|

А что и как можно почистить на тканевых сиденьях после 20-30 лет интенсивной эксплуатации?

Гость|25.12.2019 14:37|

Гость писал(a):

С начала 2000-х, население жалуется на грязные сидения в общественном транспорте
Да это не население а ябеды и придиры какие то, они не из нашего муравейника.

Гость|25.12.2019 14:39|

Гость писал(a):

Зачем в Пензе столько автомобилей?
Как зачем,что бы возить одну,максимум две Ж..Ы !))))))95% частных авто возят воздух.

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Имя: Гость
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