25.12.2019 | 13:28

Представители городского управления транспорта и связи отреагировали на жалобы населения, которые были опубликованы в рубрике «Вопрос-ответ» на портале «ПензаИнформ».

«В автобусах № 66 и 70 очень грязные сиденья: в мусоре, в волосах, в пыли. Как вообще стирают, пылесосят накидки на сиденья? Кто это делает - водитель, кондуктор или специально нанятые люди? Противно сидеть, но и стоять иногда тяжело!» - написал читатель.

Второй предложил провести с водителями маршрутных такси беседу.

«В одном из них мы видели, как водитель при движении пил кофе и в то же время разговаривал по телефону. Он коленками рулил?» - возмутился пассажир.

В среду, 25 декабря, в редакцию портала поступил официальный ответ из управления транспорта и связи.

«По информации предприятия-перевозчика ООО «Корпорация Дилижанс» ответственными лицами проведен осмотр санитарного состояния автобусов № 66 и 70. Все выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки», - сообщили чиновники.

Кроме того, они рассказали, что на оперативном совещании с представителями перевозчиков им было поручено провести с водителями беседы о соблюдении правил дорожного движения и пассажирских перевозок.

При выявлении других проблем в сфере общественного транспорта пензенцам посоветовали обращаться по телефону 54-06-92. При этом необходимо назвать дату, время, место и регистрационный знак транспортного средства, где было замечено нарушение.

Горожане регулярно жалуются на проблемы с общественным транспортом. Ранее негодование одного из пассажиров вызвало состояние сидений в маршрутке № 25.