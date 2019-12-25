25.12.2019 | 09:06

Пензенские заключенные стали участниками финального этапа Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. За победу поборолись 280 человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории региона.

Соревнования провели в режиме видео-конференц-связи. Одновременно к ним присоединились осужденные из всех субъектов РФ. Приветственное слово для них произнес чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.

«В учреждениях нашей системы шахматы как вид спорта широко популяризируются. Работают многочисленные кружки, в которых занимается большое количество осужденных. Данное масштабное мероприятие всероссийского масштаба, которое технически современно организовано, - это прекрасный повод продемонстрировать свою подготовку», - отметил замначальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

В итоге осужденные из Пензы заняли 28-е место.