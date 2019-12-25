25.12.2019 | 08:13

В Пензенской области началась реализация проекта, в рамках которого школьникам будут показывать советские фильмы. Об этом во вторник, 24 декабря, рассказал в своем Instagram министр образования региона Александр Воронков.

«Сегодня дали старт новому проекту «Со-действие: смотрим, обсуждаем, действуем». Основная идея проекта - совместный просмотр фильмов детьми и родителям с последующим обсуждением», - пояснил Воронков.

По его словам, в отобранных для школьников кинолентах демонстрируются ситуации нравственного выбора, взаимоотношений сверстников. Первой им показали драму Ролана Быкова «Чучело» (1983 год).

«Нам важно через героев фильмов сформировать у детей правильный алгоритм действий, нормы нравственности», - пояснил Воронков.

С инициативой показывать детям документальные и художественные фильмы, которые рассказывают о патриотизме, доброте и честности, ранее выступил губернатор Иван Белозерцев.

В рамках проекта планируется не только организовывать киносеансы, но и рекомендовать школьникам фильмы для домашнего просмотра.