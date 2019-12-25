Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 дек 2019|08:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
  69.20  |  $  62.43

Общество | Для пензенских школьников устроили показ фильма «Чучело»

25.12.2019|08:13
Печать

В Пензенской области началась реализация проекта, в рамках которого школьникам будут показывать советские фильмы. Об этом во вторник, 24 декабря, рассказал в своем Instagram министр образования региона Александр Воронков.

«Сегодня дали старт новому проекту «Со-действие: смотрим, обсуждаем, действуем». Основная идея проекта - совместный просмотр фильмов детьми и родителям с последующим обсуждением», - пояснил Воронков.

По его словам, в отобранных для школьников кинолентах демонстрируются ситуации нравственного выбора, взаимоотношений сверстников. Первой им показали драму Ролана Быкова «Чучело» (1983 год).

«Нам важно через героев фильмов сформировать у детей правильный алгоритм действий, нормы нравственности», - пояснил Воронков.

С инициативой показывать детям документальные и художественные фильмы, которые рассказывают о патриотизме, доброте и честности, ранее выступил губернатор Иван Белозерцев.

В рамках проекта планируется не только организовывать киносеансы, но и рекомендовать школьникам фильмы для домашнего просмотра.

Источник — фото instagram.com/a.voronkov71/
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте