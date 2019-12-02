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Общество | Пензенским школьникам хотят задавать на дом фильмы

02.12.2019|10:13
Печать

В целях профилактики конфликтов в школьной среде в образовательных учреждениях Пензенской области организуют демонстрацию советских фильмов. Это идея губернатора Ивана Белозерцева, которую он озвучил на планерке в понедельник, 2 декабря.

«В наше время было много документальных и художественных фильмов, которые рассказывали о патриотизме, доброте, честности. Что нам мешает составить хотя бы минимальный список и рекомендовать школам, чтобы смотрели в качестве дополнительных занятий и потом обсуждали. Например, художественный фильм «Доброта», - рассказал глава региона.

Министр образования Александр Воронков поддержал инициативу.

«Это хорошая форма, давайте ее активизируем, я готов разработать методические рекомендации под некоторые фильмы, чтобы участвовали классные руководители, родители и дети. Вот такой совместный просмотр даст результаты», - высказал свое мнение министр.

«Глубоких рекомендаций не надо, любой молодой учитель в состоянии сам расставить акценты, да и детям все будет понятно», - ответил Иван Белозерцев.

По его мнению, сначала стоит сделать пилотный проект и опробовать его на некоторых школах. Демонстрационный показ можно провести в киноконцертном зале, на сцене которого после просмотра было бы удобно обсудить увиденное.

Помимо киносеансов в школе или на выезде какие-то фильмы можно рекомендовать ученикам для просмотра с родителями в качестве домашнего задания, заключил губернатор.

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Гость|02.12.2019 10:22|

Ералаш покажите "По Бразильской системе" серию.

Фитиль, Райкина.

Гость|02.12.2019 10:24|

Родители работают и не надо давать им задания. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пора бы думать, прежде, чем писать.

Гость|02.12.2019 10:27|

Покажите Джанни Роддари, "Три толстяка" Алеши, про Балду.

Гость|02.12.2019 10:28|

Гость писал(a):

Родители работают и не надо давать им задания. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пора бы думать, прежде, чем писать.
Да и классным руководителям тоже есть чем заняться.

Гость|02.12.2019 10:36|

02.12.2019 10:27|

Покажите Джанни Роддари, "Три толстяка" Алеши, про Балду.

Про Балду актуально!

Гость|02.12.2019 10:38|

Если мамка берет в долг и скрывается, кого она может выродить, какую честность. Это не воспитаешь, глубинное "качество", и яблочко от нее далеко не укатится .

Гость|02.12.2019 10:39|

и чиновникам обязательно покажите. О патриотизме, доброте, честности. С обязательным пересказом увиденного.

Гость|02.12.2019 10:40|

Очень полезный мультфильм "Незнайка на луне"

Гость|02.12.2019 10:43|

Гость писал(a):

Про Балду актуально!
мульт Сказка о попе и о работнике его Балде А.С. Пушкина

Гость|02.12.2019 10:53|

Какой толк от доброго фильма раз в неделю, если ребенок 24/7 имеет доступ к откровенной чернухи, вроде соцсетей, камеди-клаба или дом-2? Пример родителей перед глазами тоже еще никто не отменял.

Гость|02.12.2019 10:57|

Фильм "Дурак" покажите, чтобы сразу все по своим местам расставить

Гость|02.12.2019 11:12|

А почему бы эти фильмы не показывать на уроках музыки, ОДНК и прочей лобуды?

Гость|02.12.2019 11:19|

Гость писал(a):

Гость|02.12.2019 11:12|

А почему бы эти фильмы не показывать на уроках музыки, ОДНК и прочей лобуды?

Вот ты, например, вместо уроков русского языка явно курить бегал. ))

Имя: Гость
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