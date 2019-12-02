02.12.2019 | 10:13

В целях профилактики конфликтов в школьной среде в образовательных учреждениях Пензенской области организуют демонстрацию советских фильмов. Это идея губернатора Ивана Белозерцева, которую он озвучил на планерке в понедельник, 2 декабря.

«В наше время было много документальных и художественных фильмов, которые рассказывали о патриотизме, доброте, честности. Что нам мешает составить хотя бы минимальный список и рекомендовать школам, чтобы смотрели в качестве дополнительных занятий и потом обсуждали. Например, художественный фильм «Доброта», - рассказал глава региона.

Министр образования Александр Воронков поддержал инициативу.

«Это хорошая форма, давайте ее активизируем, я готов разработать методические рекомендации под некоторые фильмы, чтобы участвовали классные руководители, родители и дети. Вот такой совместный просмотр даст результаты», - высказал свое мнение министр.

«Глубоких рекомендаций не надо, любой молодой учитель в состоянии сам расставить акценты, да и детям все будет понятно», - ответил Иван Белозерцев.

По его мнению, сначала стоит сделать пилотный проект и опробовать его на некоторых школах. Демонстрационный показ можно провести в киноконцертном зале, на сцене которого после просмотра было бы удобно обсудить увиденное.

Помимо киносеансов в школе или на выезде какие-то фильмы можно рекомендовать ученикам для просмотра с родителями в качестве домашнего задания, заключил губернатор.