24.12.2019 | 10:41

В понедельник, 23 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница села Бессоновка - многодетная мать по имени Татьяна.

Она рассказала, что дети добираются до школы по неосвещенной дороге. «Идти приходится минут 30-40 в одну сторону, тротуаров нет, дорога проходит мимо кладбища. Фонари то включают, то выключают. Говорят, мол, у вас долги. Третьи и четвертые классы учатся во вторую смену, а ведь не у всех родителей есть возможность встречать детей в темноте», - поделилась женщина своей бедой.

Для подтверждения своих слов она прислала фото дороги, сделанные в темное время суток.

Татьяна обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву в социальной сети Instagram с просьбой помочь в организации перевозки учеников. Глава региона ответил, что для транспортировки школьников существуют определенные критерии, поэтому, возможно, оснований для выделения автобуса в данном случае нет. Он порекомендовал обратиться в Министерство образования Пензенской области и дал адрес страницы ведомства.

В Минобре сообщили: «Расстояние от школы с. Бессоновка до улиц Максюшина и Пушкина составляет 1 км 100 м, что соответствует требованиям СанПиН в части пешей доступности до образовательного учреждения в сельской местности».

Кроме того, как следовало из ответа, участок дороги небезопасен для проезда школьного автобуса. Однако Татьяну обнадежили тем, что при рассмотрении бюджета Бессоновского района на 2020 год будет обсуждаться выделение средств на освещение улиц Пушкина, Максюшина, Армейской и Садовой.

«Мы свяжемся с администрацией Бессоновского района, в чью компетенцию входит решение данного вопроса, и сообщим Вам о принятом решении», - пообещали чиновники в переписке.

Следует отметить, что сессия Собрания представителей Бессоновского района прошла 18 декабря. Однако больше никаких извещений Татьяна не получала. Многодетная мама не перестает надеяться, что на их улице хотя бы загорятся фонари.