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Общество | В Пензе выявили еще три незаконных елочных базара

23.12.2019|14:51
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В выходные дни, 21 и 22 декабря, в Пензе вновь прошли рейды по выявлению нелегальных елочных базаров.

Сотрудники районных администраций и полиции проверили точки торговли новогодними деревьями на улицах Тепличной, Терешковой, Кижеватова, Экспериментальной, Калинина, Воронова, Мира, Пушкина, Суворова, Карпинского, 8 Марта, Коммунистической и Фурманова.

Выяснилось, что на Кижеватова, 8, Коммунистической, 35, и Фурманова, 7, елочки продавали незаконно.

«На нарушителей составлены протоколы за торговлю в неустановленных местах», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

19 и 20 декабря несанкционированная продажа хвойных деревьев и новогодней атрибутики была обнаружена у домов № 93Б на улице Калинина и № 55 на Клары Цеткин.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|23.12.2019 15:11|

Лупят цены на ёлки как одурелые,поеду сегодня в лесу свежую срублю.

Гость|23.12.2019 15:17|

ЁЛКИ СРУБЛЕНЫ ЗАКОННО?

Имя: Гость
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