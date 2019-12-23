23.12.2019 | 14:51

В выходные дни, 21 и 22 декабря, в Пензе вновь прошли рейды по выявлению нелегальных елочных базаров.

Сотрудники районных администраций и полиции проверили точки торговли новогодними деревьями на улицах Тепличной, Терешковой, Кижеватова, Экспериментальной, Калинина, Воронова, Мира, Пушкина, Суворова, Карпинского, 8 Марта, Коммунистической и Фурманова.

Выяснилось, что на Кижеватова, 8, Коммунистической, 35, и Фурманова, 7, елочки продавали незаконно.

«На нарушителей составлены протоколы за торговлю в неустановленных местах», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

19 и 20 декабря несанкционированная продажа хвойных деревьев и новогодней атрибутики была обнаружена у домов № 93Б на улице Калинина и № 55 на Клары Цеткин.