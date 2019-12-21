21.12.2019 | 09:57

19 и 20 декабря в Пензе прошли рейды по выявлению несанкционированной торговли хвойными деревьями и новогодней атрибутикой. По улицам города прошли сотрудники администраций города и районов, полиции, представитель Управления Россельхознадзора по Пензенской области.

Комиссия выявила две точки нелегальной торговли елками. Одна из них располагалась у дома № 93Б на улице Калинина, другая - на улице Клары Цеткин, 55.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, новогодние деревья продавались на земле, не предназначенной для ведения торговли. Кроме того, у продавцов не было документов, удостоверяющих право размещения подобных точек на муниципальных участках.

В отношении нарушителей составлены протоколы.

Кроме того, участники рейда проверили места продажи сосен и елей на углу улиц Пушкина и Бекешской, на улицах Коммунистической, 35, Суворова, 166, Калинина, 93, и Мира, 6. Там нарушений не выявлено.

Рейды по местам торговли хвойными деревьями продолжатся.