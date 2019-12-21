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Общество | В Пензе нашли точки нелегальной продажи новогодних деревьев

21.12.2019|09:57
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19 и 20 декабря в Пензе прошли рейды по выявлению несанкционированной торговли хвойными деревьями и новогодней атрибутикой. По улицам города прошли сотрудники администраций города и районов, полиции, представитель Управления Россельхознадзора по Пензенской области.

Комиссия выявила две точки нелегальной торговли елками. Одна из них располагалась у дома № 93Б на улице Калинина, другая - на улице Клары Цеткин, 55.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, новогодние деревья продавались на земле, не предназначенной для ведения торговли. Кроме того, у продавцов не было документов, удостоверяющих право размещения подобных точек на муниципальных участках.

В отношении нарушителей составлены протоколы.

Кроме того, участники рейда проверили места продажи сосен и елей на углу улиц Пушкина и Бекешской, на улицах Коммунистической, 35, Суворова, 166, Калинина, 93, и Мира, 6. Там нарушений не выявлено.

Рейды по местам торговли хвойными деревьями продолжатся.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|21.12.2019 10:14|

Я на таких точках несколько раз чуть не забеременела.

Гость|21.12.2019 10:16|

А ёлки левые или легально где то закуплены?

Гость|21.12.2019 10:19|

Не поделились.

Гость|21.12.2019 10:40|

Вопрос в другом, люди добрые, где можно в черте города купить ёлку, свежую, хорошую, качественную и не по цене красной икры ?

Гость|21.12.2019 10:47|

Гость писал(a):

Вопрос в другом, люди добрые, где можно в черте города купить ёлку, свежую, хорошую, качественную и не по цене красной икры ?
А так бывает? Взрослый а в сказки веришь. Наверное и красную икру в банке по 120 руб на рынке покупаешь и думаешь что настоящая. Тады бери ветки от елки или сам наломай, они точно не дороже красной икры )))

Гость|21.12.2019 10:48|

А оно вам надо.эта елка?))),снега нет.зимы нет,какая елка,какой новый год?))

Гость|21.12.2019 11:00|

Чувака по центру фото ща разорвёт.Вот как так можно оскотиниться?

Гость|21.12.2019 11:07|

Гость писал(a):

Чувака по центру фото ща разорвёт.Вот как так можно оскотиниться?
Не бухти. Это Паша Эмильевич, сирота.

Гость|21.12.2019 11:09|

Гость писал(a):

Чувака по центру фото ща разорвёт.Вот как так можно оскотиниться?
А м не кажется так может выглядеть только бездельник чиновник !

Гость|21.12.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

улиц Пушкина и Бекешской, на улицах Коммунистической, 35, Суворова, 166, Калинина, 93, и Мира, 6. Там нарушений не выявлено.
Торгуют в 3 цены старыми,осыпающимися, желтыми, без запаха ёлками с исправным откатом ворью ?

Гость|21.12.2019 11:26|

Калинина, 93 - ёлками как торговали, так и торгуют, вместе с незаконным лотком колбасы.

Гость|21.12.2019 11:28|

нелегальные, это которые чиновникам не отстегивают?

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